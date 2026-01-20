कोल्हापूर

Kolhapur ZP : महापौर टॉस टाळण्यासाठी भाजप आक्रम, ४१ च्या बहुमतासाठी हालचाली; सांगलीत महायुतीची सत्ता निश्चित होणार?

Congress Loyalists,: पिढ्यान्पिढ्या काँग्रेससोबत राहिलेल्या करवीरमधील कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपल्यालाच संधी देण्याची मागणी ठामपणे मांडली.
कोल्हापूर : करवीर तालुका हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला असून, संकटाच्या काळातही आम्ही काँग्रेसची साथ सोडलेली नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या काँग्रेसचा झेंडा फडकवत ठेवणाऱ्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत संधी द्यावी, अशी ठाम मागणी करवीर तालुक्यातील इच्छुक उमेदवारांनी आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे आज केली.

