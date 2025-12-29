Kolhapur Elections : कोल्हापूर महापालिकेसाठी काँग्रेसची दुसरी यादी जाहीर; माजी महापौर स्वाती येवलुजेंसह १४ उमेदवारांना संधी

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने १४ उमेदवारांची दुसरी यादी आज रात्री उशिरा जाहीर केली. यामध्ये माजी महापौर स्वाती येवलुजे यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर माजी नगरसेवक सुभाष बुचडे, माजी नगरसेविका पद्मावती पाटील यांनादेखील काँग्रेसने पुन्हा मैदानात उतरवले आहे. .माजी नगरसेवक अजित पोवार (धामोडकर) यांच्या पत्नी रूपाली आणि माजी नगरसेवक हरिष चौगले यांचे पुत्र सचिन, माजी नगरसेवक शिवाजीराव कवाळे यांचा मुलगा रोहित यांचाही यादीमध्ये समावेश आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेसचे १४ नगरसेवक विजयी; पेठवडगाव, शिरोळ नगराध्यक्षपदांवरही दावा.यापूर्वी पक्षाने ४८ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली असून, काँग्रेसने ६१ उमेदवार ‘हात’ या चिन्हावर उभे केले आहेत, तर राजू दिंडोर्ले यांना पुरस्कृत केले आहे. असे ६२ उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. .खासदार शाहू महाराज, विधान परिषदेचे गट नेते सतेज पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही यादी बनवली आहे. शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, सूर्यकांत पाटील-बुद्धीहाळकर, आनंद माने, राजेश लाटकर, भारती पोवार, सरलाताई पाटील, दौलत देसाई, तौफिक मुल्लाणी, विक्रम जरग, भरत रसाळे यांनी उमेदवारी निवडीचे काम पाहिले..Kolhapur Election : दीर्घकाळानंतर काँग्रेस भवनात नेत्यांची हजेरी; सांगली महापालिका निवडणुकीची नांदी.प्रभाग प्रवर्ग उमेदवार१ अनुसूचित जाती सुभाष बुचडे१ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग पुष्पा नरुटे१ सर्वसाधारण महिला रूपाली पोवार (धामोडकर)१ सर्वसाधारण सचिन चौगले.५ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग विनायक कारंडे५ सर्वसाधारण महिला सरोज सरनाईक५ सर्वसाधारण महिला स्वाती येवलुजे९ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग नंदकुमार पिसे११ सर्वसाधारण संदीप सरनाईक.१३ सर्वसाधारण दीपक थोरात१५ अनुसूचित जाती रोहित कवाळे१६ सर्वसाधारण महिला धनश्री कोरवी१६ सर्वसाधारण महिला पद्मावती पाटील१७ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सचिन शेंडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.