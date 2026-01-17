कोल्हापूर

Congress Victory : ‘एकच वाघ बंटी पाटील’; ३४ जागांवर काँग्रेस विजयाने कोल्हापूर दणाणले, काँग्रेसचे वर्चस्व पुन्हा

Municipal Results : प्रभाग एक आणि दोनच्या विजयाने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला,अजिंक्यतारा कार्यालयासमोर ढोल-ताशांत आणि घोषणांत जल्लोष
Congress workers celebrate the party’s big win in Kolhapur municipal elections.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३४ जागांवर घवघवीत यश मिळवत शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले. प्रभाग क्रमांक एक व दोनमधील निकालात काँग्रेसच्या उमेदवारांचा विजय निश्चित होताच कसबा बावडा, रमणमळा परिसर तसेच आमदार सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी जल्लोषाला सुरुवात केली.

