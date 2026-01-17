Congress Victory : ‘एकच वाघ बंटी पाटील’; ३४ जागांवर काँग्रेस विजयाने कोल्हापूर दणाणले, काँग्रेसचे वर्चस्व पुन्हा

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३४ जागांवर घवघवीत यश मिळवत शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले. प्रभाग क्रमांक एक व दोनमधील निकालात काँग्रेसच्या उमेदवारांचा विजय निश्चित होताच कसबा बावडा, रमणमळा परिसर तसेच आमदार सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी जल्लोषाला सुरुवात केली..ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाक्यांची आतषबाजी करत आणि एकमेकांना गुलाल लावत कार्यकर्त्यांनी आमदार सतेज पाटील आणि माजी आमदार ऋुतुराज पाटील यांना खांद्यावर घेत आनंद व्यक्त केला..Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.सुरुवातीला काही प्रभागांचे निकाल जाहीर होत असतानाच काँग्रेस आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसू लागले होते. त्यातच प्रभाग क्रमांक एक व दोनमधील विजयामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला. .या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘कसबा बावडा जिंकला’, ‘काँग्रेसचा विजय असो’ अशा घोषणा देत आनंद साजरा केला. अजिंक्यतारा कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली. निकालाच्या प्रत्येक अपडेटनंतर जल्लोष अधिकच वाढत गेला..Kolhapur Election Violence : निकालानंतर कोल्हापुरात तुफान हाणामारी, पोलिसांसमोरच महिला एकमेकांच्या अंगावर धावल्या.संपूर्ण निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसने एकूण ३४ जागा जिंकत महानगरपालिकेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून स्थान पटकावल्याचे स्पष्ट झाले. या यशानंतर जल्लोषाला उधाण आले. ‘जिल्ह्याचा वाघ, बंटी पाटील’, ‘एकच वाघ बंटी पाटील’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. .कार्यकर्त्यांनी आमदार सतेज पाटील आणि माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांना खांद्यावर उचलून घेत गुलाल उधळत जल्लोष केला. ढोल-ताशे, फटाके फोडत त्यांना खांद्यावर घेऊन ठेका धरला. विजयानंतर आमदार सतेज पाटील यांनी कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करताना, हा विजय सर्वसामान्य कोल्हापूरकरांचा असल्याचे सांगितले. शहराच्या विकासासाठी आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले..सतेज, ऋतुराजनी धरला ठेकाआमदार सतेज पाटील हे अजिंक्यतारा कार्यालयात येणाऱ्या लोकांकडून सत्कार स्वीकारत होते. त्यांच्या कार्यालयाखाली कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केल्याचे समजल्यानंतर ते कार्यालयातून थेट कार्यकर्त्यांच्या भेटीला आहे. .यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, अशा घोषणा देत आमदार सतेज पाटील आणि आमदार ऋतुराज पाटील यांनी हलगी आणि घुमक्याच्या तालावर कार्यकर्त्यांसोबत ठेका धरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.