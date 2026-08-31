कोल्हापूर

CPR Hospital Kolhapur: सीपीआर रुग्णालयात होणार किडनी, यकृत प्रत्यारोपण सुविधा आवश्यक साधनसामुग्री देण्याचे नियोजन; गरजू रुग्णांना दिलासा

Kidney and Liver Transplant Facility Planned at CPR Hospital: कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात किडनी आणि यकृत प्रत्यारोपण सुविधा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
CPR Hospital Kolhapur

CPR Hospital Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: राज्यातील गरजू रुग्णांना किडनी व यकृत प्रत्यारोपणाची सुविधा शासकीय रुग्णालयांत उपलब्ध करून देण्यासोबत प्रत्यारोपणाची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी व सुविधा दिली जाणार आहे. त्यामुळे सीपीआर रुग्णालयातही प्रत्यारोपणाची सोय होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

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