Kolhapur CPR : सीपीआरमध्ये अत्याधुनिक सिटीस्कॅन मशीन येणार; रुग्णांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम

New CT Scan Machine : सीपीआर रुग्णालयात लवकरच अत्याधुनिक सिटीस्कॅन मशीन कार्यान्वित होणार आहे. जुन्या मशीनची मुदत संपल्याने रुग्णांना अहवालासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र नव्या यंत्रामुळे तपासण्या अधिक जलद, अचूक आणि सोयीस्कर होणार.
कोल्हापूर : सीपीआरमध्ये दोन सिटीस्कॅन मशीनपैकी एक सध्या सुरू असून, दुसरे मशीन बंद अवस्थेत आहे. जुने मशीन दहा वर्षांच्या वापरानंतर कालबाह्य झाल्याने महिनाभरापासून बंद आहे.

