कोल्हापूर

Kolhapur News : गुटखा, अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करा; नरहरी झिरवळ

गुटखा व अमली पदार्थांची बेकायेदशीर विक्री करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करा, असे आदेश अन्न आणि औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आज दिले.
Narhari Zirwal

Narhari Zirwal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर - गुटखा व अमली पदार्थांची बेकायेदशीर विक्री करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करा, असे आदेश अन्न आणि औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आज दिले. अमली पदार्थांची

बेकायदेशीर विक्री होत असल्याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला मंत्री झिरवळ यांनी उत्तर दिले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
Action
narhari zirwal
Drug

Related Stories

No stories found.