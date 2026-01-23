CREDAI Kolhapur : रेंटल प्रॉपर्टी कराचा फटका! कोल्हापूरच्या विकासासाठी क्रिडाईची महापालिकेकडे ठोस मागणी

कोल्हापूर : बांधकाम क्षेत्राबरोबरच कोल्हापूरच्या विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांत पहिल्यांदा महापालिकेने रेंटल प्रॉपर्टीचा (भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता) कर कमी करावा, बांधकाम परवाना ऑनलाइन देण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी, गतिमान करावी, अशा विविध मागण्या, अपेक्षा आज ‘क्रिडाई कोल्हापूर’च्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ-संवाद’मध्ये व्यक्त केल्या. .‘दालन २०२६’ प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर क्रिडाई, कोल्हापूर आणि ‘दालन’च्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’च्या शहर कार्यालयात बांधकाम आणि कोल्हापूर विकासाबाबतच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. .Kolhapur Muncipal : जकात-एलबीटी बंद, उत्पन्न आटले; महापालिकेचा कारभार पगारापुरताच मर्यादित!.त्यात क्रिडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष के. पी. खोत, संचालक प्रदीप भारमल, ‘दालन’चे अध्यक्ष महेश यादव, उपाध्यक्ष आदित्य बेडेकर, सचिव संग्राम दळवी, खजानीस अमोल देशपांडे सहभागी झाले होते. ‘सकाळ’चे सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांनी स्वागत केले. यावेळी उपसरव्यवस्थापक (जाहिरात) आनंद शेळके उपस्थित होते..या चर्चेत प्रारंभी ‘दालन’चे अध्यक्ष यादव यांनी, कोल्हापूर बदलत असून, करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, सर्किट बेंचमुळे त्याला गती मिळत आहे. मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोकणातील अनेकजण कोल्हापुरात प्रॉपर्टी खरेदीला प्राधान्य देत आहेत..Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.त्याने बांधकाम क्षेत्राची गती वाढत असल्याचे सांगितले. रेंटल प्रॉपर्टीचा कर अधिक असल्याने मोठ्या कंपन्या याठिकाणी येण्यास तयार नाहीत. त्याने शहर विकासाला फटका बसत आहे. त्यामुळे महापालिकेने अमरावती, सोलापूरच्या धर्तीवर रेंटल प्रॉपर्टीचा कर कमी करणे आवश्यक आहे. .बांधकाम परवाना देण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया आणखी सोपी, गतिमान करण्याची मागणी केली. उपाध्यक्ष बेडेकर यांनी सेवा क्षेत्राचे कोल्हापुरातील प्रमाण वाढल्यास त्याचा इथला जीडीपी वाढण्यास मदत होणार आहे. .मात्र, रेंटल प्रॉपर्टीचा टॅक्स कमी झाला, तरच सेवा क्षेत्रातील कंपन्या याठिकाणी येणार असून, त्याचा महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. .‘क्रिडाई’चे अध्यक्ष खोत यांनी प्रॉपर्टीधारकांनी निवासी जागेतील काही भाग व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्यास अधिक कर आकारण्यात येऊ नये. ओनरशिप आणि रेंटल प्रॉपर्टीसाठी समान कर आकारण्याची मागणी केली..‘दालन’मध्ये मिळणार अद्ययावत माहितीयंदाच्या दालन प्रदर्शनाची भव्यता वाढली आहे. शंभरहून अधिक बिल्डर्स, डेव्हलपर्स त्यात सहभागी झाले आहेत. सुमारे तीनशे प्रकल्पांची माहिती मिळणार आहे. फ्लोरिंग, डोअर विंडोज, स्टील आदी बांधकाम साहित्याविषयी सर्व अद्ययावत माहिती ग्राहकांना या दालनामध्ये एकाच छताखाली मिळणार आहे. .सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रातील नवतंत्रज्ञान, कौशल्याची माहिती देण्यासाठी तज्ज्ञ, अभ्यासक ‘दालन’मध्ये मार्गदर्शन करणार असल्याचे सचिव दळवी आणि खजानीस देशपांडे यांनी सांगितले..‘क्रिडाई क्ल्स्ट ॲप’चे नवं पाऊलक्रिडाई कोल्हापूरच्या सभासदांना एकाच क्लिकवर बांधकाम साहित्याचे पुरवठादार, इंजिनिअर्स, आर्किटेक्ट आदींची माहिती देण्यासाठी ‘क्रिडाई क्ल्स्ट ॲप’ तयार केले आहे. त्याचे अनावरण ‘दालन’मध्ये होईल. त्यात रेटिंग सिस्टीमही राहील, असे बेडेकर यांनी सांगितले..जागा द्या, आम्ही मदत करतोमहापूर, कोविडसारख्या आपत्तीवेळी ‘क्रिडाई’ शासनाच्या मदतीला धावून गेली आहे. त्यासह विविध उपक्रमांत सातत्याने योगदान देते. महिलांसाठी स्वच्छतागृह (ई-टॉयलेट) साकारण्यासाठी महापालिकेने जागा द्यावी, त्यासाठी आम्ही मदत करतो, असे आवाहन खोत यांनी केले. महापालिकेने सहकार्य केल्यास पार्किंग, फूटपाथ आदींसाठीचा आयडियल लेन (रस्ता) साकारण्याची तयारी असल्याचे बेडेकर यांनी सांगितले..हद्दवाढीला पाठिंबा, सरकारने निर्णय घ्यावाशहराची हद्दवाढ होत नसल्याने आम्हाला ‘हायराईज’मध्ये काम करावे लागत आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ठाण्याच्या धर्तीवर एफएसआय लागू करावा, तसेच हद्दवाढ करण्याची मागणी यादव यांनी केली. .प्राधिकरण सक्षम नसल्याने त्यातील गावांचा भार शहरावर पडत आहे. त्याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी भारमल यांनी केली. हद्दवाढीला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. सरकारने प्राधिकरण रद्द करून आता तातडीने हद्दवाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खोत यांनी केली..बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या अन्य मागण्या विशेष इमारतींची २५ मीटरपर्यंत उंची वाढवण्यासाठी परवानगी दिल्यास अधिक चांगल्या पद्धतीने पार्किंगची व्यवस्था करता येईल\r\n\r\nपूर्णवेळ सहायक संचालक व नगर रचनाकार मिळावेत\r\n\r\nशहरातील शासनाच्या खुल्या जागांवर पार्किंग व्यवस्था करावी\r\n\r\nकोल्हापूर शहराचा तिसरा विकास आराखडा तयार करून लवकर मंजूर करावा\r\n\r\n‘रेरा’कडून नोंदणीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी\r\n\r\nएनएची आणि पर्यावरण विभागाच्या परवाना देण्याची प्रक्रिया सोपी करावी\r\n\r\nएमएसईबीने ट्रान्स्फॉर्मर लावण्यासाठी शासनाच्या खुल्या जागांचा वापर करावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.