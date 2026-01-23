कोल्हापूर

CREDAI Kolhapur : रेंटल प्रॉपर्टी कराचा फटका! कोल्हापूरच्या विकासासाठी क्रिडाईची महापालिकेकडे ठोस मागणी

Rental Property Tax : रेंटल प्रॉपर्टीवरील जादा कर, संथ परवाना प्रक्रिया आणि हद्दवाढीचा प्रलंबित प्रश्न यामुळे शहराच्या विकासावर मर्यादा येत आहेत.
CREDAI Kolhapur officials interacting with Sakal representatives during Sakal-Samvad on real estate and city development issues.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : बांधकाम क्षेत्राबरोबरच कोल्हापूरच्या विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांत पहिल्यांदा महापालिकेने रेंटल प्रॉपर्टीचा (भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता) कर कमी करावा, बांधकाम परवाना ऑनलाइन देण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी, गतिमान करावी, अशा विविध मागण्या, अपेक्षा आज ‘क्रिडाई कोल्हापूर’च्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ-संवाद’मध्ये व्यक्त केल्या.

