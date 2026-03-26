Dairy Farming : गावचा उंबरा ११०, म्हशी तब्बल ११००; आंबाई धनगरवाड्याची खरी दौलत जनावरंच

सरुड : शाहूवाडी तालुक्यातील अगदी शेवटचे टोक आंबाई धनगरवाडा, चांदोली धरणाच्या काठावर व सह्यादी व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीवर गावाने हातपाय पसरलेले. गावातले बहुतांशी युवक मुंबईला रोजीरोटीसाठी गेलेले. जे गावात आहेत त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे दुग्ध व्यवसाय. या धनगरवाड्याच्या कुशीत ११० उंबऱ्यांची वाडी वसली असून, तब्बल ११०० म्हैशी त्यांनी पाळल्या आहेत. गावचे दुष्ठचक्र भेदण्यास दुधाचे अर्थचक्र प्रभावी ठरत आहे..गोठा ही संकल्पना दूध काढण्यासाठीच अन्यथा इतरवेळी ही जनावरे दिवस-रात्र जंगलात भटकंती करतात. यातली दुधाळ जनावरे हे लोक आजूबाजूला सोडतात. मात्र, जी आटली आहेत, ती जंगलात सोडून देतात. पुन्हा ती जनावरे व्यायला झाली की, मग त्यांना जंगलातून परत घेऊन यायचे आणि दूध पिळायचे हा परंपरेने चालत आलेला येथील व्यवसाय आहे. जनावरेही इतकी समजूतदार आहेत की, सायंकाळी पाचच्या दरम्यान आणि पहाटे चारच्या दरम्यान ती आपआपल्या मालकाच्या दारात येऊन उभी राहतात. मग, मालक दूध काढतात आणि डेअरीपर्यंत पोहोचवतात..कडाक्याच्या थंडीचा दुग्ध व्यवसायाला फटका.दहा वर्षांपूर्वी तालुक्यातीलच समाधान दूध संघाने २०१६ ला पहिल्यांदा येथे दूध संकलन केंद्र उभे केले. तेव्हापासून या लोकांना दुधाचे व्यावसायिक गणित कळू लागले. अन्यथा, गवळी पद्धतीने दूध घेऊन अनेकांनी या गोरगरीब लोकांची कित्येक वर्षे एका अर्थाने लूटच केली. पूर्वीपासून गावात परंपरेने दुग्ध व्यवसाय चालतो; परंतु दुधापासून लोणी बनवायचे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात नेऊन ते विकायचे, अशी ही पद्धत होती..२०१६ मध्ये पहिल्यांदा आम्ही समाधान दूध संघाच्या माध्यमातून दूध संकलन सुरू केले. तेव्हा अधिकचे चार पैसे मिळणार या हेतूने लोकांच्या चेहऱ्यावर फुललेला आनंद आणि आज त्यांची दूध व्यवसायातून झालेली प्रगती पाहिल्यानंतर आनंद होतो.- ॲड. राहुल थोरात, संस्थापक-अध्यक्ष समाधान दूध संघ. .गावतळे-लाडघर किनारी ७ रोजी सायकल व बैलगाडी स्पर्धा.अंबाई धनगरवाड्यापर्यंत रस्ता झाला आहे; परंतु आजसुद्धा त्याच्या आजूबाजूच्या वाड्या-वस्त्या रस्त्यांपासून वंचित आहेत. चार-पाच किलोमीटरहून डोक्यावरून दूध आज सुद्धा येथे पोहोचवावे लागते. म्हणून रस्त्यांची व्यवस्था व्हायला पाहिजे.- दीपक गावडे, दूध संकलक, अंबाई धनगरवाडा.माझ्या ७० म्हशी आहेत. मी सकाळ, संध्याकाळ असे मिळून आज ८५ लिटर, तर पूर्ण हंगामाला सव्वाशे लिटर दूध डोक्यावरून आणून संकलन केंद्रात पोहोचवतो. माझा संसार आणि अर्थचक्र यावरच अवलंबून आहे.- जणू रामू गावडे, दूध उत्पादक, अंबाई धनगरवाडा.