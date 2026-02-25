Kolhpaur Reclamation : शिरोळ तालुक्यातील क्षारपडमुक्तीचा ‘दत्त पॅटर्न’ यशस्वी; कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे ः हसूर येथे क्षारपड जमीन सुधारणा कामाचा प्रारंभ

शिरोळ : ‘राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने क्षारपड जमिनीसाठी भूमिगत निचरा प्रणालीचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. शिरोळ तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात या तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. उद्यानपंडित गणपतराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली क्षारपड मुक्तीचा ‘दत्त पॅटर्न’ यशस्वी ठरला आहे..देशात सामुदायिक पद्धतीने आणि स्वखर्चाने क्षारपड जमीन सुधारणा केल्याची अत्यंत कमी उदाहरणे आहेत. क्षारपड मुक्तीच्या कामाची यशोगाथा राहुरी विद्यापीठाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या संशोधनात्मक अभ्यासातून पुढे येणार आहे..Leopard Attack Sangli : 6 वर्षाच्या चिमुरड्याला ठार करणारा नरभक्षक बिबट्या जेरबंद; पिंजऱ्यात कैद करुन वन विभागाने कुठे नेले त्याला....या प्रकल्पासाठी सर्व प्रकारची तांत्रिक मदत व सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी दिली. हसूर येथे शंभर एकर क्षारपड जमीन सुधारणा मुख्य लाईन खोदाई कामाच्या प्रारंभप्रसंगी आयोजित अभ्यास दौऱ्यात ते बोलत होते..डॉ. खर्चे म्हणाले, ‘शाश्वत शेती, उत्पादनवाढीसाठी नवे उपक्रम आणि पीक विविधतेला शास्त्रीय अभ्यासाची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील.’.Nashik Leopard Attack : बाप रे! चक्क अर्धा डझन बिबट्यांची दहशत; पिंजरा लावला आणि 'तो' जाळ्यात अडकला, वनविभागाचा मोठा अॅक्शन प्लॅन.गणपतराव पाटील यांनी क्षारपड जमिनीचा प्रश्न आणि त्यावर ‘दत्त पॅटर्न’च्या माध्यमातून शोधलेले उपाय यांची यशोगाथा मांडली. भूमिगत निचरा प्रणालीतून नदी अथवा ओढ्यात पाणी न सोडता, पुनर्वापर पद्धतीने त्या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी कृषी विद्यापीठाची मदत आवश्यक असून, त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनदरबारी विद्यापीठाने पाठवावा, असे आवाहन केले. यावेळी डॉ. प्रशांत बोडके, महालिंग पाटील, दिलीप माणगावे, सचिन सूर्यवंशी आदींनी मनोगत व्यक्त केले..Leopard Attack Sangli : 6 वर्षाच्या चिमुरड्याला ठार करणारा नरभक्षक बिबट्या जेरबंद; पिंजऱ्यात कैद करुन वन विभागाने कुठे नेले त्याला....यावेळी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधक संचालक डॉ. प्रशांत बोडके, कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रजचे प्रभारी अधिकारी डॉ. श्रीमंत राठोड, कृषी महाविद्यालय, कोल्हापूरचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. ऋषिकेश सोनवणे, डॉ. सुनील कराड, डॉ. मनोज माळी, डॉ. सचिन महाजन यांच्यासह कारखान्याचे चेअरमन रघुनाथ पाटील, व्हाईस चेअरमन शरदचंद्र पाठक, कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील, संचालक दरगू गावडे, बाळासाहेब पाटील , शेखर पाटील, भैय्यासाहेब पाटील, ॲड. प्रमोद पाटील, विश्वनाथ माने, सुरेश कांबळे, महेंद्र बागे, प्रदीप बनगे, ऊस विकास अधिकारी ए. एस. पाटील, ऊस पुरवठा अधिकारी अमर चौगुले, अभियंता कीर्तीवर्धन मरजे, संतोष दुधाळे, मयूरभाई, मफत पाटील, नेमगोंडा पाटील, गजानन चौगुले, शंकर कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. देशी वाण बीज बँकेला भेट.कवठेगुलंद येथील क्षारपडमुक्तीच्या झालेल्या कामाची पाहणी करण्यात आली. तसेच शेडशाळ येथील महिलांनी चालवलेल्या डॉ. आप्पासाहेब ऊर्फ सा. रे. पाटील देशी वाण बीज बँकेला भेट देऊन माहिती घेण्यात आली. डॉ. खर्चे यांनी बीजमातांचे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे सांगून बीज बँकेतील महिलांना नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.