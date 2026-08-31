कोल्हापूर

Daulatnagar Vehicle Damage Case: दौलतनगरातील तोडफोडप्रकरणी सख्ख्या भावांना अटक घटनास्थळी फिरवले; पाच वाहनांचे केले नुकसान

Five Vehicles Damaged With an Axe: कोल्हापुरातील दौलतनगरात पाच वाहनांची कुऱ्हाडीने तोडफोड केल्याप्रकरणी सख्ख्या भावांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली.
Daulatnagar Vehicle Damage Case

Daulatnagar Vehicle Damage Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: दारूच्या नशेत घरासमोरील वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या सख्ख्या भावांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली. गौरव ऊर्फ सोन्या संतोष वडर (वय २६) व लक्ष्मण ऊर्फ देवराज संतोष वडर (२०, तीनबत्ती चौक, दौलतनगर) अशी त्यांची नावे आहेत. कुऱ्हाडीचे घाव घालून दोघांनी भागातील पाच वाहनांचे नुकसान केले होते. दोघांची दहशत मोडीत काढण्यासाठी आज घटनास्थळी पोलिसांनी फिरविले.

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