Kolhapur Solar Power : अंधाऱ्या रात्रीचा शेवट! सौर कृषी वाहिनीमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सलग आठ तास वीज

माजगाव : 'शेतीला रात्रीची नको, तर दिवसा वीज द्या,' या मागणीसाठीच्या संघर्षाला यश आले आले असून राज्य सरकारने सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून दिवसा वीज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. .या अनुषंगाने ग्रामीण विभाग १ मधील अनेक गावांत आता उन्हाळ्यात सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत सलग उच्च दाबाने कायमस्वरूपी वीज मिळणार आहे. यामुळे रात्री जीव मुठीत धरून पिकांना पाणी देणाऱ्या बळीराजाची चिंता मिटली आहे..Sangli Farmer : १४ महिने उलटले, तरी ऊस फडातच! तुऱ्यांमुळे वाळवा तालुक्यात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान.शेतकऱ्यांसाठी रात्रीची वीज ही मोठी शिक्षाच ठरली होती. कडाक्याची थंडीत काळोख्या रात्री पिकाला जगवण्यासाठी शेतकऱ्याला रानोमाळ भटकावे लागत असे. या रात्रीच्या अंधारात गवे, हत्ती, कोल्हे व बिबट्यासारख्या हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले, विंचू विषारी सर्पदंश विजेच्या खांबांवरील तांत्रिक बिघाडामुळे होणाऱ्या अपघातांत अनेक शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व, तसेच प्राण गमावले होते. .या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष होता, मात्र आता 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना' आणि 'मिशन २०२५' च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे हा कठीण प्रवास सुसह्य झाला आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून नैसर्गिकरीत्या वीज निर्मिती होत असल्याने महावितरणवरील विजेचा ताण कमी झाला असून, दिवसा सलग आठ ते दहा तास वीज देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य झाले आहे. .Nashik Solar Power : महावितरणच्या प्रयत्नांना यश! नाशिक परिमंडळात ३७ हजार शेतकऱ्यांकडे सौर कृषिपंप.पाण्याचा अपव्यय टाळून वीज बिलात बचत करणे त्यांना शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाही तांत्रिक बिघाड झाल्यास ते दिवसा तातडीने दुरुस्त करणे सोपे जात असून यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद गतीने होत आहे..सौर कृषी वाहिनीच्या कामांमुळे हिंस्र प्राण्यांचा धोका टळला असून त्यांना रात्रीच्या त्रासातून मुक्ती मिळाली आहे. 'शून्य थकबाकी, शून्य अपघात आणि शून्य वीज चोरी' या त्रिसूत्रीवर भर आहे. ग्राहक सेवेच्या बाबतीत कसूर न ठेवण्याचे आदेश सर्व कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.- अजित अस्वले, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण विभाग १ .रात्रीच्या जीवघेण्या प्रवासातून बळीराजाची कायमची सुटका झाली आहे. दिवसा वीज मिळाल्यामुळे शेतीची कामे सुरक्षित होतील आणि पाण्याचे अचूक नियोजन करणे शक्य होईल.- सर्जेराव पाटील, शेतकरी.