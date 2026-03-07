कोल्हापूर

Kolhapur Power Supply : ‘राधानगरी-भुदरगड’मधील ९० गावांत शेतीला दिवसा वीज; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती

Mahavitaran Implements : शेतकऱ्यांना शेती पंपांसाठी दिवसा वीज मिळावी ही अनेक वर्षांची मागणी होती. आता राधानगरी आणि भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही तालुक्यांतील ९० गावांत शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी २८ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या निधीतून कामे सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘राधानगरी, भुदरगड तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी २८ कोटी ५९ लाखांच्या निधीतून कामे सुरू आहेत. यामुळे दोन्ही तालुक्यांमधील ९० गावांत शेतीला दिवसा वीजपुरवठा शक्य होणार आहे’, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे दिली.

