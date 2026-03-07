Kolhapur Power Supply : ‘राधानगरी-भुदरगड’मधील ९० गावांत शेतीला दिवसा वीज; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती

कोल्हापूर : ‘राधानगरी, भुदरगड तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी २८ कोटी ५९ लाखांच्या निधीतून कामे सुरू आहेत. यामुळे दोन्ही तालुक्यांमधील ९० गावांत शेतीला दिवसा वीजपुरवठा शक्य होणार आहे’, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे दिली..महावितरणच्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अरुण जाधव, कल्याणराव निकम, बाबा नांदेकर, महावितरणचे ग्रामीण विभाग-२ चे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय भणगे, उपकार्यकारी अभियंता ओंकार डांगे, सत्यवान राऊत, विलास डवर, सुनील तोरणे उपस्थित होते..Kolhapur Water Crisis : तीन पाणी योजना, तरीही टॅंकरवरच भागते तहान; शहरात वर्षभरात टॅंकरच्या २५०० फेऱ्या.‘उन्हाळा वाढत जाईल तसे पिकांसाठी पाण्याची आवश्यकता वाढते. त्यामुळे शेती पंपांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी महावितरणने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात’, असे आदेश पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिले..तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले. कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय भणगे यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मागेल त्याला सौर पंप योजना, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणारे प्रकल्प, तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांची सविस्तर माहिती दिली. .Water Distribution : ‘बंदिस्त पाणी वितरण प्रणाली शेतकऱ्यांच्या मुळावर; परिसरातील शेती आली संकटात; जमिनीत पाणी मुरत नसल्याने जलस्रोत आटले.बैठकीत तांबाळे, शेळोली, सोळांकूर, कसबा वाळवे येथे वीजपुरवठ्यासाठीची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली. मुदाळतिट्टा, आवळी, राधानगरी, धामोड, कडगाव आणि पिंपळगाव येथे वीजपुरवठा सुधारण्यासाठीची कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.