Eknath Shinde Vitthal Rukmini Darshan : कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात पहाटे भक्तिमय वातावरणात शासकीय महापूजा संपन्न झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्नीसमवेत पहाटे अडीच वाजता विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा केली. यावेळी नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी दाम्पत्याला वारकरी प्रतिनिधी म्हणून महापूजेचा मान मिळाला. विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात भाविकांनी मोठी गर्दी केली असून, हरिनामाच्या जयघोषाने अवघी पंढरी दुमदुमली आहे..नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील उंचेगाव येथील शेतकरी भाविक सुधाकर दशरथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी प्रणिता शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत शासकीय महापूजा करण्याचा मान मिळाला. वारकरी प्रतिनिधी म्हणून शासकीय महापूजेत सहभागी होण्याची मनोमन इच्छा होती. पांडुरंगाने ती पूर्ण केली, अशी भावना सुधाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली..महापूजेनंतर एकनाथ शिंदे यांनी विठुरायाच्या चरणी बळीराजावरील संकट दूर करण्याचे साकडे घातले. 'मुख्यमंत्री होतो तेव्हा वारकरी म्हणून आलो होतो. आज उपमुख्यमंत्री म्हणून आलो, वारकरी म्हणून आलो. बळीराजावरील संकट आणि दुष्काळाचे सावट दूर कर. बळीराजाला ताकद दे,' अशी प्रार्थना केल्याचे त्यांनी सांगितले..Eknath Shinde Helicopter Glitch : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; पंढरपूर दौऱ्यात परतीच्या प्रवासाआधीच मोठी धावपळ.दरम्यान, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते पंढरपूर ते पंजाबमधील घुमान या सायकलवारीला झेंडा दाखवून प्रारंभ करण्यात आला. पांडुरंगाच्या आशीर्वादाची ऊर्जा आणि प्रेरणा घेऊन तरुणांसह ज्येष्ठ सायकलपटू घुमानच्या दिशेने रवाना झाले. या सायकलवारीतील सहभागींचे शिंदे यांनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, त्यांच्या पत्नी आणि मुलगा उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.