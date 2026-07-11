College Student Death : वाढदिवसाच्या 3 दिवस आधीच काळाचा घाला! कोल्हापुरात 18 वर्षांच्या महाविद्यालयीन तरुणीनं उचललं टोकाचं पाऊल; घरात कोणी नसताना संपवलं जीवन

देवाळे (कोल्हापूर) : येथील प्रणाली विक्रम साळुंखे (वय १८) या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, या घटनेची नोंद कोडोली पोलिस ठाण्यात (Kodoli Police latest case update) झाली. .गुरुवारी घरातील सदस्य बाहेर गेल्यानंतर प्रणाली हिने घरातील मध्यवर्ती खोलीतील लोखंडी तुळईला नायलॉनच्या दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतला. काही वेळाने तिचा लहान भाऊ वीर घरी आला असता हा प्रकार त्याच्या निदर्शनास आला..Panchgani Case : दारूच्या नशेत घरात डोकावला अन्...; इंदापूरच्या पर्यटकाचा पाचगणीत लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करत खून; 4 जणांना 14 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी.नागरिकांनी प्रणाली हिला कोडोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. विशेष म्हणजे, तीन दिवसांनंतर तिचा वाढदिवस साजरा करण्याचे कुटुंबीयांनी नियोजन केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.