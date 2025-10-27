Kolhapur Politics : 'आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरला 50 वर्षे मागे नेले'; खासदार धनंजय महाडिक यांचा आरोप

कोल्हापूर : ‘महापालिकेवर (Kolhapur Politics) वर्षानुवर्षे सत्ता असूनही शहरामध्ये कोणतीही भरीव विकासकामे आमदार सतेज पाटील यांनी केलेली नाहीत. खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी, अनियमित पाणीपुरवठा या समस्या तशाच आहेत. थेट पाईपलाईनसारखी योजना पूर्ण करण्यास त्यांना १४ वर्षे लागली. त्यांनी कोल्हापूरला ५० वर्षे मागे नेले,’ असा आरोप खासदार धनंजय महाडिक (Dhananjay Mahadik) यांनी केला. लक्ष्मीपुरी भाजप मंडलच्या फराळ कार्यक्रमात ते बोलत होते. अक्कमहादेवी मंटपमध्ये हा कार्यक्रम झाला. यावेळी महेश जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .खासदार महाडिक म्हणाले, ‘आगामी महापालिका निवडणुकीत महायुतीचीच सत्ता येणार आहे. कारण काँग्रेसच्या काळात शहरातील समस्यांचे निराकरण झाले नाही. शहराला नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. थेट पाईपलाईन योजना पूर्ण व्हायला १४ वर्षे लागली. त्यानंतरही या योजनेतील पाणी नियमितपणे मिळत नाही. रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी या समस्या तशाच आहेत..BJP Leader Crime : भाजप नेत्याची गुंडागर्दी! शेतकऱ्याला कारखाली चिरडून मारले, वडिलांना वाचवायला आलेल्या मुलींचेही फाडले कपडे.पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. महापालिकेतील भ्रष्टाचारामुळे कोल्हापूरची प्रतिमा डागाळली आहे. सतेज पाटील यांची महापालिकेत सत्ता असूनही त्यांनी भरीव विकासकामे केलीच नाहीत. उलट जी विकासकामे सुरू होती, त्यामध्ये खो घालण्याचे काम केले. आता स्वच्छ व सुंदर कोल्हापूर करणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्यासाठी महायुतीची सत्ता महापालिकेत येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.’ यावेळी विशाल शिराळकर, अतुल चव्हाण, अवधूत भाट्ये, अप्पा लाड, सुमित पवार, धनश्री तोडकर, रश्मी साळोखे, महेश यादव, संतोष माळी यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..स्वबळाचीही तयारी...महेश जाधव म्हणाले, ‘महायुती म्हणून निवडणूक लढवावी, असा विचार सुरू आहे, मात्र जर उमेदवारीबाबत निर्णय होत नसेल तर आमची स्वबळावर लढण्याचीही तयारी आहे. भाजपचे कार्यकर्ते सक्षम आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.