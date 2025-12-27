Kolhapur Flashback : सामान्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेले नेतृत्व: धोंडिराम रेडेकरांनी महापौरपदाला दिली नवी ओळख

कोल्हापूर : प्रशासकीय कालावधीनंतर जानेवारीत झालेल्या निवडणुकीनंतर १९८५ ला दुसरे सभागृह अस्तित्वात आले. या सभागृहाचे पहिले महापौर होण्याचा मान कसबा बावडा येथील धोंडिराम रेडेकर यांना मिळाला. .मोठा लोकसंग्रह असलेल्या या कार्यकर्त्याने पदावर असताना कधी उसंत घेतली नाही. पायाला भिंगरी बांधून काम केले. काहीजण महापौरपद भूषवितात; पण सामान्य माणसाच्या व्यथा माहिती असल्याने रेडेकरांनी हे पद विकासकामांसाठी राबवले..Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श.लोकांना नागरी सुविधा देण्याचा नवा विचार ते करायचे. महापौर परिषदेच्या निमित्ताने व कचऱ्याची विल्हेवाट यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या कार्यशाळेत भाग घेण्यासाठी त्यांनी दोन वेळा परदेश दौरा केला. या दौऱ्यातील अनुभवावर येथे त्यांनी कचऱ्यावरील प्रक्रियेबाबत काही उपाययोजनांचा विचार केला..महापालिकेच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी खूप प्रवास केला. त्यावेळी पाणीप्रश्नाची तीव्रता जास्त होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दौरे आयोजित करत. काळम्मावाडी, तुळशी, राधानगरी या प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष पाहणी करून थेट पाईपलाईनची योजना कशी कमी वेळेत, सुलभपणे आणता येईल, याचा विचार करत. .Kolhapur Flashback : तीन वेळा महापौरपद हुकले, तरीही न डगमगलेले नेतृत्व; बळिराम पोवारांची जिद्दी राजकीय कहाणी.त्यांना नियमांची चांगली माहिती होती. महापालिकेतील प्रशासकीय कामातील अडचण सांगायचे धाडस अधिकाऱ्यांना होत नसे. पहिल्या सभागृहात असताना केवळ नव्या कायद्याची माहिती घेण्याबरोबरच पदाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार, सनदी अधिकाऱ्यांकडे असलेले सर्वाधिकार याबाबत ते आवर्जून चर्चा करायचे. .काम कसे करता येईल, याची माहिती ते स्वतःच घ्यायचे. एखाद्या सदस्याला दिलेला शब्द पाळण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न त्यांनी केला. सभागृहात सर्वांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यायचे. मध्येच एखाद्याने चर्चा थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यास आपला अधिकार वापरून ते संबंधिताला गप्प बसवत. .सदस्यांनी आपले विचार व भावना सभागृहात व्यक्त करायच्या नाहीत, तर कोठे करायच्या असे ते म्हणायचे. सभेचे कामकाज कितीही काळ लांबले, तरीही त्याची ते पर्वा करत नसत. सभागृहातील बहुतेक सदस्यांना रेडेकरांमुळे मते मांडण्याची संधी मिळत होती..त्यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबतच्या आंदोलनाची चर्चा होती. हा प्रश्न सुटावा, यासाठी रेडेकरांनी एक लाख सह्यांचे निवेदन तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांना दिल्लीत दिले. ते कधीही भाषणबाजी करत नसत. आपलं म्हणणं थोडक्यात मांडण्याची त्यांची वृत्ती होती. वक्तृत्वापेक्षा कर्तृत्वावर त्यांनी अधिक भर दिला होता.(सुनील ई. पाटील ः सकाळ संदर्भसेवा).दृष्टिक्षेपात...महापौर- धोंडिराम रेडेकर कार्यकाळ - १९ मार्च १९८५ ते १९ मार्च १९८६ उपमहापौर - बंडोपंत नाईकवाडे कार्यकाळ - २० मार्च १९८३ ते ३१ मार्च १९८४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.