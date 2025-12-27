कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : सामान्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेले नेतृत्व: धोंडिराम रेडेकरांनी महापौरपदाला दिली नवी ओळख

Dondiram Redekar Kolhapur’s First Mayor : कोल्हापूरच्या दुसऱ्या सभागृहाचे पहिले महापौर म्हणून धोंडिराम रेडेकरांनी लोकशाही मूल्ये आणि सामान्यांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवले
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : प्रशासकीय कालावधीनंतर जानेवारीत झालेल्या निवडणुकीनंतर १९८५ ला दुसरे सभागृह अस्तित्वात आले. या सभागृहाचे पहिले महापौर होण्याचा मान कसबा बावडा येथील धोंडिराम रेडेकर यांना मिळाला.

