Kolhapur Election : प्रारूप मतदार यादीतील हजारो चुका; हरकतींसाठी मुदत वाढताच मतदारांचा दिलासा!

कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीमध्ये झालेल्या असंख्य चुकांमुळे कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांकडून केलेल्या मुदतवाढीच्या मागणीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आज हरकती दाखल करण्याची मुदत तीन डिसेंबरपर्यंत वाढवली. .अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचीही मुदत १० डिसेंबरपर्यंत वाढवली. त्यामुळे मतदार यादीचा सर्वच कार्यक्रम २२ डिसेंबरपर्यंत लांबला आहे. मतदार यादीच्या कार्यक्रमात तिसऱ्यांदा सुधारणा करण्यात आली आहे..Kolhapur Election: महापालिका निवडणुकीत पुन्हा विलंब प्रारूप मतदार यादीची घोषणा २० नोव्हेंबरपर्यंत ढकलली.त्यामुळे इच्छुकांना मतदार यादीच्या दुरुस्तीसाठी वेळ मिळणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे. १४ नोव्हेंबर हरकत नोंदवण्याची अंतिम मुदत होती. ती पहिल्या सुधारणेत २२ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर दुरुस्त्या सुधारणे २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकतींसाठी मुदत वाढवली.. पण प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यात मोठ्या प्रमाणावर झालेला गोंधळ उघड होऊ लागला. त्यानंतर विविध पक्ष, संघटनांकडून तक्रारी केल्या जाऊ लागल्या. २५ हजारावर असलेली मतदार यादी तपासण्यासाठी लागणारा वेळ, त्यातील हजारो मतदारांबाबत झालेल्या चुकांबाबतच्या हरकती देण्यास २७ तारखेपर्यंतचा असलेला कालावधी अपुरा पडत असल्याने मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी विविध पक्षांनी केली. .Ichalkranji Election : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतदार याद्यांचा गोंधळ! एका दिवसात ४६ हरकती दाखल.सर्व ठिकाणाहून केलेल्या या मागणीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादीच्या कार्यक्रमाचा कालावधी वाढवला. यादीचा कार्यक्रम डिसेंबरअखेरपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर निवडणूक कार्यक्रम केंव्हा जाहीर होईल हे ठरणार आहे. त्यामुळे यादीबाबत इच्छुकांना दिलासा मिळाला असला तरी निवडणुकीबाबत अजून अनिश्चिता असल्याने अस्वस्थ आहेत..दोनच दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेस अशा विरोधी पक्षांनी मतदारयाद्यांमध्ये सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ कमी असल्याने तो वाढवण्याची मागणी केली होती..सुधारित कार्यक्रम असा...हरकती दाखल करण्याची नवी मुदत ................. ता. ३ डिसेंबरहरकतींवर निर्णय घेऊन अंतिम मतदार यादी ........... ता. १०मतदान केंद्रांची यादी ............................... ता. १५ डिसेंबरमतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी २२ डिसेंबर.