Kolhapur Election : प्रारूप मतदार यादीतील हजारो चुका; हरकतींसाठी मुदत वाढताच मतदारांचा दिलासा!

Initial voter list errors : प्रारूप मतदार यादीमध्ये झालेल्या असंख्य चुकांमुळे कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ उडाला आहे.
कोल्हापूर : प्रारूप मतदार यादीमध्ये झालेल्या असंख्य चुकांमुळे कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विविध पक्षांकडून केलेल्या मुदतवाढीच्या मागणीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आज हरकती दाखल करण्याची मुदत तीन डिसेंबरपर्यंत वाढवली.

