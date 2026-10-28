कोल्हापूर,: मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दोन महिन्यांपूर्वी लोकार्पण झालेल्या दुधाळीतील १२ कोटींचा सहा एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अजूनही आवश्यक वीजपुरवठा नसल्याने बंदच आहे. प्रकल्पाचा आराखडा विविध टप्प्यांवर बदलल्याचा हा परिणाम असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. जर बदललेल्या आराखड्यानुसार कामकाज झाले नसेल, तर त्याच्या लोकार्पणाचा अट्टहास का केला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..अमृत-१ योजनेमध्ये शहरातील ड्रेनेज लाईन, सांडपाणी उपसा केंद्र, प्रक्रिया प्रकल्प अशी कामे अजूनही केली जात आहेत. त्यातीलच दुधाळीतील सहा एमएलडीचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहे. तेथील १७ एमएलडीच्या प्रकल्पानंतरही भागातील सांडपाणी जादा असल्याने पंचगंगा नदीत प्रदूषण होत होते. ते रोखण्यासाठी या नव्या प्रकल्पाचे नियोजन केले. १२ कोटींचा खर्च झालेल्या या प्रकल्पाची प्रथमपासूनच रखडपट्टी सुरू आहे. त्याची पूर्ण उभारणी झाली तरी आराखड्यातील बदलामुळे उद्घाटन होऊनही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. त्याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत. .याची जबाबदारी कोणाची? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला तांत्रिक माहिती असल्याने प्रकल्पाचे सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून झालेल्या आराखड्यात बदल केले. प्रथम थेट सांडपाणी घेण्याचे नियोजन असताना ते बदलून शेजारच्या १६ एमएलडी सांडपाणी प्रकल्पातून पाणी उपसून घेण्याचे ठरवले. ते पूर्ण करत असताना त्यासाठी पूर्वी ठरवलेले १०० एचपीचे पंप योग्य होणार नाहीत हे समजले. त्यामुळे १२५ एचपी क्षमतेचे पंप बसवण्याचे ठरवले. ते बदलत असताना वीजपुरवठा मात्र पूर्वीच्याच पंपांप्रमाणे मंजूर होता. .जादा क्षमतेचे पंप बसवायचे तर वीजपुरवठा जादा आवश्यक असल्याने त्या पद्धतीच्या ट्रान्स्फॉर्मरची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. यातून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बदल केले जात असताना त्यापद्धतीने पुढील रचना बदलण्याची जबाबदारी कोणाची? ती पूर्ण झालेली नसताना उद्घाटनापूर्वी वस्तुस्थिती सांगण्याची जबाबदारी कोणाची? मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्पावर हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..दोन प्रकल्प पुरेसे ठरणार की... उन्हाचा तडाखा वाढेल, तसे पंचगंगा नदीतील प्रदूषण वाढणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची गरज असताना हा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प दोन महिन्यांपूर्वी उद्घाटन होऊनही सुरू झाला नसल्याने सांडपाणी वाहून पंचगंगा नदीत जात आहे. दुधाळी नाल्यात येणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या खोऱ्यात वस्ती मोठ्या प्रमाणात तयार होत आहे..त्यातून तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर १७ व सहा एमएलडी प्रकल्प पुरेसे ठरणार का, हाही भविष्यातील प्रश्न आहे. त्यामुळे इतका खर्च करून सांडपाणी नदीत मिसळले तर सारा खर्च वाया जाण्याची भीती आहे.पूर्वी मंजूर असलेला विजेचा भार वाढवून घेण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. वीज कंपनीकडून वाढीव मंजुरी घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. -सुरेश पाटील, उपजल अभियंता, ड्रेनेज विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.