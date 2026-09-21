Dudhganga Canal Project Update : 1995 पासून रखडलेला दूधगंगा डाव्या कालव्याचा प्रकल्प; 31 वर्षे लोटली तरी काम अपूर्णच, शेतकरी चिंतेत

कसबा सांगाव : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या दूधगंगा कालवे प्रकल्प - एककडून वर्ष १९९५ पासून सुरू झालेले दूधगंगा डाव्या कालव्याचे काम अद्यापही अपूर्णच (Kasaba Sangaon Kagal Canal Work) आहे. एकूण एक ते ७६ किमी अंतराचे काम पूर्णत्वास कधी जाणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, संबंधित विभागाच्या सांगण्यानुसार १ ते ६५ कि.मी. म्हणजेच कागलपर्यंतच्या अंतराचे काम पूर्ण झाले आहे. कसबा सांगाव ते कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती दरम्यान कालव्याच्या पुलाचे बांधकाम जवळपास दोन वर्षांपासून रखडले आहे..दूधगंगा धरणापासून साधारण ३.२ कि.मी. अंतरापर्यंत एक कालवा आणि त्यानंतर डावा आणि उजवा असे पोट कालवे निर्मिती सुरू झाली आहे. या प्रकल्पाद्वारे राज्यातील राधानगरी, करवीर, कागल, भुदरगड, हातकणंगले, शिरोळ या सहा तालुक्यांसह कर्नाटकमधील चिक्कोडी तालुक्यातील काही गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे..डाव्या कालव्याच्या १ ते ३१ कि.मी. अंतराचे कामास वर्ष १९९५ च्या सुमारास सुरुवात झाली. याकरिता मार्च २०२६ पर्यंत साधारण ८६.१४ कोटी रुपये खर्च केले. उर्वरित ३२ ते ७६ किमी अंतराचे कामासाठी अंदाजे १४३.३९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील ३१ कि.मी. अंतराचे काम वर्ष २००० अखेर पूर्ण झाले असून ३,१२२ हेक्टर क्षेत्रासाठी पाणी सोडण्यात येत आहे. ३२ ते ७६ कि.मी. पैकी ६५ कि.मी. म्हणजेच कागलपर्यंत पाणी जाते..Kagal-Peth Naka Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कागल ते पेठ नाक्यावर कोंडी कायम; मुदतवाढ देऊनही काम अपूर्णच, 51 टक्के कामानंतर जुना ठेका केला रद्द.यामध्ये ८७९५ हेक्टर निर्मित सिंचन क्षेत्र, तर ७६ कि.मी. अखेर ३४४६ उर्वरित सिंचन क्षेत्र असणार आहे. डावा कालव्याची सुरुवात ठिपकुर्ली येथून झाली असून रेंदाळ (ता. हातकणंगले) येथे कालव्याचा शेवट असणार आहे. या दरम्यान मातीकाम, अस्तरीकरण आणि बांधकामाच्या कामांचा समावेश आहे. ३२ ते ४२ किमी. येवतीपर्यंतचे काम वर्ष २०१४ अखेर, ४३ ते ४८ किमी दिंडनर्लीपर्यंतचे काम वर्ष २०१८ अखेर, तर ४९ ते ६५ किमी. कागलपर्यंतचे काम मे २०२२ अखेर पूर्ण झाले असून ३१६५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. यापैकी कागलपासून पूर्वेला खोदलेल्या कालव्याची कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.कसबा सांगाव ते कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीदरम्यान कालव्याच्या पुलाचे बांधकाम जवळपास दोन वर्षांपासून रखडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कसबा सांगाव ते कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर कालव्यावरून मार्ग सुरू होता. दोन वर्षांपूर्वी कालव्याच्या खालून पाण्याच्या प्रवाहासाठी बोगदा तयार करण्याच्या कामास प्रारंभ झाला. याकरिता दोन-तीन वळणाच्या पर्यायी मार्गासाठी हजारहून अधिक डंपर मोठ मोठे दगड आणि मुरुमाचा भराव टाकला..कच्चा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बॅरिकेड्स न लावता मोठे दगड लावून प्रशासनाने वेळ मारून नेली. दिशादर्शक, सूचना फलक अथवा विजेची सोय नसल्याने रात्रीच्या वेळेस वाहनधारकांना कसरत करावी लागते. त्यामुळे काम तत्काळ पूर्ण करून गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी होत आहे..पर्यायी मार्ग म्हणजे अडथळ्यांचा रस्ता...सलग दोन पावसाळ्यात पर्यायी मुरुमाच्या रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य पसरले होते. भरावाला भगदाड पडले होते. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अनेक कामगार, वाहनधारक, महिलांची ससेहोलपट तर झालीच. शिवाय अनेक वाहने घसरून अपघातही झाले. याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या पावसाळ्यातही मागील पानावरून पुढे असेच चित्र पाहावयास मिळाले. त्यामुळे पर्यायी मार्ग म्हणजे अडथळ्यांचा रस्ता अशीच अवस्था झाली आहे..कालव्याच्या १ ते ६५ किमी. अंतराचे काम पूर्ण झालेले आहे. ६५ ते ७६ कि.मी. अंतराचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. यामध्ये स्ट्रक्चर, रस्ता क्रॉसिंग, पूल रस्ता कामांचा समावेश आहे. साधारण मे २०२७ अखेर काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.- अनिकेत सावंत, कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे प्रकल्प विभाग एक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.