कोल्हापूर

Dudhganga Canal Project Update : 1995 पासून रखडलेला दूधगंगा डाव्या कालव्याचा प्रकल्प; 31 वर्षे लोटली तरी काम अपूर्णच, शेतकरी चिंतेत

Dudhganga left canal project pending work : १९९५ पासून सुरू असलेला दूधगंगा डावा कालवा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. कागलपर्यंत पाणी पोहोचले असले तरी पुढील काम आणि कसबा सांगावमधील पूल रखडला आहे.
₹143 Crore Estimated for Remaining Dudhganga Canal Work

₹143 Crore Estimated for Remaining Dudhganga Canal Work

esakal

कृष्णात माळी
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कसबा सांगाव : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या दूधगंगा कालवे प्रकल्प - एककडून वर्ष १९९५ पासून सुरू झालेले दूधगंगा डाव्या कालव्याचे काम अद्यापही अपूर्णच (Kasaba Sangaon Kagal Canal Work) आहे. एकूण एक ते ७६ किमी अंतराचे काम पूर्णत्वास कधी जाणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, संबंधित विभागाच्या सांगण्यानुसार १ ते ६५ कि.मी. म्हणजेच कागलपर्यंतच्या अंतराचे काम पूर्ण झाले आहे. कसबा सांगाव ते कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती दरम्यान कालव्याच्या पुलाचे बांधकाम जवळपास दोन वर्षांपासून रखडले आहे.

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