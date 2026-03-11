DY Patil Convocation : आस्तिकवादी होऊन लोकांची मने जिंका; डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी : डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचा दीक्षान्त सोहळा

कोल्हापूर : ‘विद्यार्जनातील सर्वोत्कृष्टता, कामातील हुशारी व नीतिमत्ता, कुटुंबवत्सल व्यक्ती व अास्तिकवादी होऊन लोकांची मने जिंकायला शिका. दुसऱ्याच्या हास्याचे कारण बना’, असा मंत्र बीएपीएस स्वामी नारायण संस्थेचे प्रेरणादायी वक्ते डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी यांनी आज येथे दिला. ‘भारत देश २०४७ ला विश्वगुरू होईल’, असे सांगत त्यांनी हाच देश जगाचे भविष्य असेल, असे स्पष्ट केले..डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाच्या १४ व्या दीक्षान्त सोहळ्यात ते बोलत होते. त्यांनी ‘लाईफ इज ब्युटीफूल’ या विषयावर उपस्थितांशी संवाद साधला. मोबाईल स्क्रीनवर घालवलेला अनावश्यक वेळ, अस्तिकवादी असण्यातून मिळणारी आध्यात्मिक शक्ती ते पैशापेक्षा महत्त्वपूर्ण असलेल्या मानवतेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. .Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .दरम्यान, यावेळी ७४१ स्नातकांना पदवी, पदव्युत्तर पदवी व डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आली. तसेच १७ स्नातकांना सुवर्णपदक देण्यात आले, तर १४ स्नातकांना पीएच.डी. प्रदान करण्यात आली. कदमवाडीतील डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलच्या मैदानावर हा सोहळा झाला..ज्ञानवत्सल स्वामी म्हणाले, ‘पदवी मिळविल्याने तुम्ही उद्या नव्या जगात प्रवेश करणार आहात. हे जग फार मोठे आहे. भलेही तुमच्याकडे शंभर कौशल्ये असतील. यात सर्वांत महत्त्वाचे कौशल्य असेल ते लोकांना जिंकण्याचे. ते तुम्ही आत्मसात केले तर लोक तुमच्यावर प्रेम करतील. .गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार.त्यांच्या गटाचे नेतृत्व तुम्ही करावे, असे त्यांना वाटेल. ते तुमच्याबरोबर काम करण्यासाठी आसुसलेले असतील. पैसा मिळविणे सोपे आहे. मात्र, लोकांना जिंकणे अवघड आहे. त्यामुळे माणसांतील माणूस बना. अधिकाधिक वेळ लोकांत व्यतीत करायला शिका.’.ते म्हणाले, ‘कार्पोरेट जगात काम करताना काम व कुटुंब यांच्यात समतोल साधा. मूल्याधारित जगायला शिका. ड्यूक विद्यापीठाने दहा लोकांचे सर्वेक्षण करून अस्तिकवादी व नास्तिकवादी असे प्रत्येकी दोन गट केले. .अस्तिकवादी गटाकडे स्वीकारार्हतेची, स्वत:वरील नियंत्रण व उपयुक्त ध्येये असल्याचे दिसून आले. तुम्हाला पदवी व पैशाच्या जोरावर प्रतिष्ठा मिळू शकेल. नीतिमत्ता अथकपूर्व मिळवावी लागेल. तुमचे दिसणे, हुशारी ही दैवी देणगी, तुम्हाला मिळालेला पैसा, प्रतिष्ठा, प्रतिमा समाजाने दिलेली, तर अहंकार हा तुम्ही स्वत:च निर्माण केलेली व्याधी असते’.कुलपती डॉ. संजय डी. पाटील यांनी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी शांतादेवी पाटील, प्र-कुलपती डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, विश्वस्त ऋतुराज पाटील, पृथ्वीराज पाटील, तेजस पाटील, कुलगुरू डॉ. राकेश कुमार शर्मा, कुलगुरू डॉ. ए. के. गुप्ता, कुलगुरू डॉ. मनीष भल्ला, कुलगुरू डॉ. शिरीष पाटील, कुलसचिव डॉ. विश्वनाथ भोसले उपस्थित होते..स्वत:वर विश्वास ठेवा...तीन वर्षांपूर्वी माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या भेटीच्या क्षणांना उजाळा देत ज्ञानवत्सल म्हणाले, ‘मी त्या भेटीत डी. वाय. पाटील यांना जीवनाचे सार काय, असा प्रश्न केला. तत्काळ त्यांनी ‘पॉझिटिव्ही,’ असे उत्तर दिले. माझे गुरू महंत स्वामी यांच्याकडे नीट परीक्षेच्या तणावाखाली असलेला एक विद्यार्थी आला होता. त्याचा हात हातात घेत त्यांनी विद्यार्थ्याला ‘मी करू शकतो,’ असे म्हणण्यास सांगितले होते. या दोघांचे तत्त्वज्ञान स्वत:वर विश्वास ठेवा, असेच आहे. जे तुमचे जीवन बदलू शकते.’ विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. संजय डी. पाटील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी देत असलेल्या शिष्यवृत्तीसह त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक कामाचे त्यांनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.