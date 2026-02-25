Dada Bhuse : अर्जित रजा रोखीकरणावर मार्ग काढणार; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची ग्वाही, खासगी प्राथमिक शिक्षक समितीचे निवेदन

कोल्हापूर : राज्यातील खासगी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकाच्या अर्जित रजा रोखीकरणाच्या प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत लवकरच मार्ग काढणार असल्याची ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे आणि शिक्षक सेनेचे संतोष आयरे यांना दिले..मुंबई येथे मंत्री भुसे यांना मुख्याध्यापकांचे अर्जित रजा रोखीकरण, वेतनेतर अनुदान, मेडिकल बिलांची राज्यशासनांकडून शंभर टक्के प्रतिपूर्ती, टीईटी परीक्षा काठिण्य पातळी यांच्यासह विविध मागण्यांचे निवेदन दिले..राज्यस्तरीय '' उल्लास '' मेळाव्यात सोलापूर जिल्हयाचे उत्कृष्ट सादरीकरण.अर्जित रजा रोखीकरणाचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडून मंत्रालयात आला आहे. तो अवलोकनी घेऊन खासगी प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ द्यावा, अशी विनंती केली..मंत्रालयामधील उपसचिव आबासाहेब कवळे, अवर सचिव शरद माकणे, विशाल लोहार, संतोष परमार, विकास सावंत, संतोष नेर्लेकर, सत्यजित जाधव यांनादेखील रसाळे यांनी निवेदन दिले. .Education News : टीईटी, पेन्शनसाठी नाशिकचे शिक्षक रस्त्यावर; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्तारोको.त्यात अर्जित रजा रोखीकरण, मेडिकल बिलांची प्रतिपूर्ती, शाळांचे वेतनेतर अनुदान आदी मागण्यांचा समावेश होता. अर्जित रजा रोखीकरणाचा शिक्षकांना लाभ मिळण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत राहण्याचा निर्धार आम्ही केला असल्याचे रसाळे यांनी सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.