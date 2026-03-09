Kolhapur Eco Celebration : मातोश्री वृद्धाश्रमात रंगपंचमीचा अनोखा उत्सव; ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावर उमटले आनंदाचे रंग

कोल्हापूर : सध्याच्या धावपळीच्या युगात सामाजिक बांधिलकी जपत ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क’ (यिन) तर्फे शिंगणापूर येथील मातोश्री वृद्धाश्रमात अनोख्या पद्धतीने रंगपंचमी साजरी केली. .रासायनिक रंगांना फाटा देत पर्यावरणपूरक पद्धतीने आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सहवासात साजरा झालेला हा सोहळा सर्वांसाठीच आनंदाची पर्वणी ठरला. या उपक्रमातंर्गत ‘यिन’च्या सदस्यांनी वृद्धाश्रमातील आजी-आजोबांना गुलाबाचे फूल देऊन आणि त्यांच्यावर फुलांच्या पाकळ्या उधळून रंगपंचमीच्या शुभेच्छा दिल्या. .Gomu Dance : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाडीवाडीमध्ये आता ‘गोमू नाच’; शिमगोत्सवाचा जल्लोष; परंपरेनुसार उत्सव साजरा करण्यासाठी मुंबईकर दाखल.यावेळी वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठांनी विद्यार्थ्यांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि त्यांची प्रेमाने चौकशी केली..कार्यक्रमाचे संयोजन यिन सहायक व्यवस्थापक (पश्चिम महाराष्ट्र) अवधूत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली यिन सदस्य तन्मय रणदिवे, कस्तुरी केसरकर, कल्याणी पाटील, श्रीपाद पाटील, यश बिरंजे, आकाश पाटील, श्रेया पाटील, आदित्य मोरे, इरा बकरे, दुर्वा सावंत व सोहम पाटील यांनी केले..Saptashrungi Gad : सप्तशृंगी चरणी २५ हजार भाविक नतमस्तक; हुताशनी पौर्णिमेनिमित्त भगवतीचा मनमोहक साजशृंगार.या उपक्रमात सहभाग घेऊन आम्ही पर्यावरणपूरक रंगपंचमी साजरी केली. वयोवृद्ध व्यक्तींसोबत रंग खेळताना एक वेगळा आणि समृद्ध करणारा अनुभव मिळाला. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून समाधान वाटले.- सोहम पाटील, यिन सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.