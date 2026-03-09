कोल्हापूर

Kolhapur Eco Celebration : मातोश्री वृद्धाश्रमात रंगपंचमीचा अनोखा उत्सव; ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावर उमटले आनंदाचे रंग

Old Age Home : रंगपंचमी म्हणजे आनंद, उत्साह आणि रंगांची उधळण. मात्र, कोल्हापुरात हा सण एका वेगळ्याच पद्धतीने साजरा करण्यात आला. ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कच्या विद्यार्थ्यांनी शिंगणापूर येथील मातोश्री वृद्धाश्रमात पर्यावरणपूरक रंगपंचमी साजरी करून ज्येष्ठांच्या आयुष्यात आनंदाचे रंग भरले.
कोल्हापूर : सध्याच्या धावपळीच्या युगात सामाजिक बांधिलकी जपत ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क’ (यिन) तर्फे शिंगणापूर येथील मातोश्री वृद्धाश्रमात अनोख्या पद्धतीने रंगपंचमी साजरी केली.

