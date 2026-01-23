कोल्हापूर

Municipal Schools : गुणवत्तावाढीसाठी शासनाची मोठी खेळी; शहरी शाळांसाठी शिक्षण मंडळ पुन्हा सक्रिय होणार

Education Board Reconstitution : महापालिका आणि नगरपालिकांच्या शाळांची घसरलेली गुणवत्ता, कमी होत चाललेली विद्यार्थीसंख्या आणि प्रशासनावरील मर्यादा लक्षात घेता शासनाने मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे.
Government plans reconstitution of education boards to improve municipal school quality.

sakal

गणेश शिंदे -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर : राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या अंतर्गत स्थानिक शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठण करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत. २०१५ पासून शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे कामकाज आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. स्था

