Municipal Schools : गुणवत्तावाढीसाठी शासनाची मोठी खेळी; शहरी शाळांसाठी शिक्षण मंडळ पुन्हा सक्रिय होणार

जयसिंगपूर : राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या अंतर्गत स्थानिक शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठण करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत. २०१५ पासून शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे कामकाज आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. स्था.निक शिक्षण मंडळाच्या पुनर्गठणामुळे या शाळांना ऊर्जित अवस्था आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. ४९ वर्षांपूर्वी सर्वच प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत होत्या. १९७८ पूर्वी काही व नंतर काही शहरांमधील शाळा संबंधित महापालिका व नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. .यातून स्वतंत्र शिक्षण मंडळाची निर्मिती करण्यात आली. नगरसेवकांमधून या मंडळाच्या सदस्यांची निवड करण्यात येत होती. शिक्षण मंडळासाठी स्वतंत्र प्रशासनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती करण्यात आली..शासनाने बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणल्यानंतर २००९ पूर्वी प्राथमिक शिक्षणासाठी असलेले नियम रद्द केले. १ जुलै २०१३ ला प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्राद्वारे शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आले..मात्र, त्यावेळी तातडीने याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महापालिका आणि नगरपालिकांच्या अस्तित्वातील सभागृहाच्या मुदतीनंतर अंमलबजावणी करण्यावर चर्चा झाली होती. नगरसेवकांमधून शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी होत असल्याने महापालिका अथवा नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर शिक्षण मंडळाचीही आपोआपच जुनी रचना बदलली जात होती. .दहा वर्षांपूर्वी शासनाने यात बदल करताना शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्याने आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांवरच शिक्षण मंडळाचा डोलारा सुरू आहे, मात्र राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांच्या शाळांची बदलानंतरची अवस्था विचार करायला लावणारी ठरली आहे. स्वतंत्र शिक्षण मंडळामुळेच या शाळांना ऊर्जितावस्था येऊ शकते या विचारापर्यंत शासन यंत्रणा पोहोचल्याने आता नव्याने शिक्षण मंडळाच्या पुनर्गठणाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत..शाळांवर नियंत्रणशिक्षण मंडळाच्या पुनर्गठणामुळे महापालिका आणि पालिकांच्या शाळांवर नियंत्रण ठेवता येईल. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच भौतिक सुविधा देण्यातही मदत होईल, असा शासन यंत्रणेचा निष्कर्ष आहे..कोल्हापूर विभागात यांना होणार लाभकोल्हापूर विभागातील कोल्हापूर, सांगली, महापालिका तर सातारा, कराड, वाई, पाचगणी, महाबळेश्वर, रत्नागिरी, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, पेठवडगाव, हुपरी, हातकणंगले, कागल, गडहिंग्लज, विटा, तासगाव यासह नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपालिकांमध्ये नव्याने शिक्षण मंडळाची स्थापना होऊ शकते..