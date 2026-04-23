पुस्तकावरून वाद पेटला; शिंदे गटाच्या आमदाराचा संताप अनावर; प्रकाशकाला फोनवर अश्लील धमक्या, ऑडिओ व्हायरल

बुलढाणा : शिंदेसेना आमदार संजय गायकवाड यांची पुन्हा एकदा जीभ घसरली. यावेळी त्यांनी गोविंद पानसरे लिखित 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाच्या प्रकाशकांवर अत्यंत शिवराळ, अश्लील आणि धमकीपूर्ण भाषेत फोनवर शिव्यांची राळ ओढली. प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोन करून "तुम्ही शिवाजी महाराजांचा अनादर केलाय" म्हणत त्यांच्या आई-बहिणीचा उल्लेख करून अत्यंत vulgar शिव्या दिल्या. "माद..., माय..., छि..., रां..., जीभ चिरडून टाकतो, पायाखाली चिरडतो" अशा प्रकारची भाषा वापरत त्यांनी काहीच सोडले नाही. हा संपूर्ण संवाद ऑडिओ क्लिप स्वरूपात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्याने मोठा वाद निर्माण केला आहे..या घटनेमुळे आमदारकीच्या प्रतिष्ठेला डाग लागला असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. संजय गायकवाड हे बुलढाणा मतदारसंघातील आमदार आहेत. त्यांनी फोनवर प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना थेट धमकी दिली की, "पुस्तक काढायचे कसे? शिवाजी महाराजांवर असा प्रकार चालणार नाही." संवादात ते अनेकदा अश्लील शब्द वापरताना ऐकू येतात. "तुमची आई..., बहिण..., जीभ मी चिरडून टाकतो, पायाखाली चिरडतो" अशा धमक्या देण्यात आल्या. हा ऑडिओ क्लिप व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी संजय गायकवाड यांची तीव्र निंदा केली..प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी या घटनेची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पुस्तक प्रकाशित केल्यावर गायकवाड यांचा फोन आला आणि त्यांनी अत्यंत अपमानजनक भाषा वापरली. पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा अनादर झाल्याचा आरोप करत त्यांनी धमकी दिली. मात्र, पानसरे यांच्या पुस्तकात ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि विश्लेषणावर आधारित माहिती असल्याचे प्रकाशकांचे म्हणणे आहे..मेघा पानसरे यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. साम टीव्हीशी बोलताना त्यांनी म्हटले, "बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी सर्वप्रथम 'शिवाजी कोण होता' हे पुस्तक वाचणे गरजेचे आहे. पुस्तक न वाचताच त्यांनी प्रकाशकांना धमकी दिली असून, हा प्रकार निषेधार्ह आहे. त्यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार आहोत." मेघा पानसरे यांनी या घटनेला विचारस्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले आहे..या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. शिवसेना शिंदे गटातून मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. काही नेत्यांनी गायकवाड यांच्या भाषेची निंदा केली असून, "भावनांमध्ये आल्याने असे घडले असेल" असे सांगितले. मात्र, विरोधकांनी याला "आमदारकीची बदनामी" म्हटले आहे..सध्याच्या सोशल मीडियाच्या युगात एका आमदाराचे अशा प्रकारचे वर्तन किती अपमानजनक आहे, याची चर्चा रंगली आहे. शिवाजी महाराजांसारख्या आदर्श व्यक्तीच्या नावाखाली अश्लील शिव्यागाळ करणे हे कोणत्याही दृष्टीकोनातून योग्य नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.