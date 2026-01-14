कोल्हापूर

Kolhapur Election : मतदानाच्या तोंडावर भावनिक पत्रकांचा मारा; प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय थरार

Election Campaign : हजारो कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून काढलेल्या पदयात्रांनी प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी संपूर्ण शहरात राजकीय उर्जा संचारली
Candidates lead massive padayatras with supporters

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जाहीर प्रचाराच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत जास्तीत जास्त भागात पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांनी शेकडोंच्या संख्येने सहभागी कार्यकर्त्यांच्या पदयात्रांद्वारे शक्‍ति प्रदर्शन करत प्रचंड उत्साहात प्रचाराचा मास्टर स्ट्रोक मारला.

