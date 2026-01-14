Kolhapur Election : मतदानाच्या तोंडावर भावनिक पत्रकांचा मारा; प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय थरार

कोल्हापूर : जाहीर प्रचाराच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत जास्तीत जास्त भागात पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांनी शेकडोंच्या संख्येने सहभागी कार्यकर्त्यांच्या पदयात्रांद्वारे शक्ति प्रदर्शन करत प्रचंड उत्साहात प्रचाराचा मास्टर स्ट्रोक मारला..काहींनी जवळपास पूर्ण प्रभागांत, तर काहींनी हक्काच्या भागात प्रचाराचा बार उडवून दिला. त्याचबरोबर विविध विषयांवर भावनिक साद घालणारी, काही पोलखोल करणारी पत्रके वाटूनही विरोधकांचा शेवटच्या टप्प्यातील आधार हिरावण्याचाही अनेकांनी प्रयत्न केला. त्यातच उसंत न घेता रिक्षा, स्क्रीनची वाहने फिरत राहिल्याने शहरातील आज पूर्ण दिवस प्रचाराच्या धडाक्यात गेला..Kolhapur Election : सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारांनी बांधली पायाला भिंगरी; कोल्हापुरात प्रचाराने घेतला वेग.दहा दिवसांपासून वैयक्तिक भेटी, मतदारांशी छोट्या प्रमाणात बैठक, कॉर्नर सभा, नेत्यांसोबतच्या बैठका, भागनिहाय पदयात्रा अशा विविध टप्प्यांनी प्रचार शिगेला पोहोचला होता. या दिवसांत विरोधकाने कुठे जोर लावला आहे, आपला कोणता भाग राहिला आहे, हे लक्षात ठेवत शेवटच्या दिवशी तिथे मास्टर स्ट्रोक मारण्याचे नियोजन केले होते. .काही विरोधकांनी काल जोरदार पदयात्रा काढल्या. त्याचा अंदाज घेऊन अनेकांनी आपापल्या हेरून ठेवलेल्या भागांत नियोजन लावले होते. झेंड्यांची वाहने, शेकडोंच्या संख्येने सहभागी झालेले कार्यकर्ते, वाद्यांचा दणदणाट, अशा उत्साही वातावरणात सकाळपासून विविध भागांत पदयात्रांना सुरुवात झाली. .Kolhapur Election : ‘लांब आहे पल्ला, तुमचा प्रभाग सांभाळा’; नव्या प्रभाग रचनेने उमेदवारांची दमछाक.उन्हाचा तडाखा नसल्याने अनेकांनी प्रभागात पदयात्रा फिरेल, असे नियोजन केले होते. प्रमुख रस्त्यांवरून प्रचाराची वाहने समोर ठेवून घोषणा देत काढल्या गेलेल्या पदयात्रेने भाग दुमदुमून गेला. .साडेपाच पर्यंतची वेळ असल्याने मोठ्या पदयात्रा काढलेल्या उमेदवारांचे कार्यकर्ते रस्त्यात थांबून सर्वांची नाष्ट्याची व्यवस्था करत होते. यामुळे न थांबता पदयात्रा निघाल्या. काहींनी ठरवलेल्या प्रभागात शेवटची पदयात्रा काढून तिथे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही छोट्या पदयात्राही काढल्या..एकीकडे पदयात्रा काढल्या जात असताना भागात शेवटच्या टप्प्यातील महत्त्वाची पत्रके ठरवलेल्या भागात वितरित करण्याची यंत्रणा जोरात कामाला लागली होती. कोणत्या भागात कशी पत्रके वाटायचे, हे ठरलेले असल्याने त्यात ‘एकदा साथ द्या, माझ्या पत्नीला मताधिक्य द्या’ अशा प्रकारची भावनिक आवाहने तसेच काही ठिकाणी त्या-त्या भागातील कामांचा पोलखोल करणाऱ्या पत्रकांचा समावेश होता. .यासाठी उमेदवार सोडून इतर सर्व कामाला लागले होते. काही संवेदनशील भागात मतांच्या धुव्रीकरणाचा प्रयत्न करणारी पत्रकेही वाटण्यात आली. बहुसंख्य रिक्षा, स्क्रिनची वाहने दिवसभर फिरत राहिल्याने संपूर्ण दिवसभर प्रत्येक भागात प्रचाराची गीते, मतदानाचे आवाहन करणारे आवाजच कानावर पडत होते. रात्र वैऱ्याची.....मतदानासाठी अवघे काही तास राहिले असल्याने या शेवटच्या टप्प्यात मते मिळवण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी उमेदवारांची आहे. त्यातून आपले मतदान फुटू नये यासाठीही उमेदवार दक्ष झाले आहेत. याकरिता आजची व उद्याची रात्र महत्त्वाची असून, उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांनी रात्र वैऱ्याची आहे, असे म्हणत पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली..वाहतूक कोंडीकाही मध्यवस्तीतील प्रभागांत निघालेल्या पदयात्रांमुळे तेथील वाहतूक विस्कळीत झाली. पदयात्रांची लांबी मोठी असल्याने अनेक वाहनधारकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला. त्यातून त्या मार्गांवरही वाहनांची कोंडी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.