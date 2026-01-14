कोल्हापूर

Kolhapur Election : ‘काय होईल? कोण येईल?’ प्रश्नांच्या गर्दीत कार्यकर्त्यांचा जागता पहारा, रात्रभर राजकीय हालचाली

Vote Calculations : मतदान अवघ्या काही तासांवर असताना प्रत्येक मत महत्त्वाचे ठरत असल्याने कार्यकर्त्यांनी रात्रभर जागता पहारा सुरू केला असून महिला गट, तरुण मंडळे आणि नाराज घटकांवर विशेष लक्ष ठेवत आहेत.
कोल्हापूर : ‘काय हुईल? कोण यील असं वाटतंय?,’ ‘ते मतं कुणाची खाईल,’ ‘ते निवडून यील नव्हं?,’ अशा प्रश्‍नार्थक वाक्यांतून कार्यकर्त्यांनी आपापल्या उमेदवारासाठी डोळ्यांत तेल घालून जागता पहारा सुरू ठेवला आहे.

