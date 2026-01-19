Gadhinglaj Election : निवडणूक उत्सव सुरू, पण नागरिकांच्या कामांचा खेळखंडोबा; गडहिंग्लजमध्ये प्रशासन रामभरोसे

गडहिंग्लज : सततच्या निवडणुकांमुळे विविध शासकीय कार्यालयांतून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, प्रलंबित कामांचा निपटारा पुन्हा रामभरोसे असे चित्र पाहायला मिळत आहे. नगरपालिका, महापालिका आणि आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत शासकीय यंत्रणा गुंतत चालल्याने नागरिकांची कामे पूर्णत्वाला जाण्यात अडचणी वाढत आहेत. परिणामी, नागरिकांना निवडणुका कधी संपतात आणि आपले काम केव्हा होते, याची चिंता लागली आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नऊ ते दहा वर्षांनी होत आहेत. नोव्हेंबरपासून नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या कार्यक्रमांपासून सुरू झालेली ही लोकोत्सवाची धावपळ फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कायम राहणार आहे. .Gadhinglaj Election : दोन राष्ट्रवादी एकत्र; नगरपंचायत निवडणुकीत काठावर पास, आता जिल्हा परिषद कसोटी.निवडणुका पालिकेच्या असल्या तरी त्यासाठी महसूलसह इतर शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही या कामासाठी घेतले. त्यानंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी महसूल विभागातील बहुतांश अव्वल कारकून दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामात बोलावून घेतले. .त्याची मतमोजणी संपताच आता जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील लोकोत्सव सुरू झाला. या ग्रामीण निवडणुकीची व्याप्ती मोठी असल्याने सर्वच शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्यात गुंतवून घेतले आहे. या सर्वांचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या कामांवर होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..Gadhinglaj Election : निवडणूक निकालानंतर गडहिंग्लजच्या प्रभाग सहामध्ये तणाव; शटरवर दगडफेक, पाच जणांवर गुन्हा.कामाची विचारपूस करण्यासाठी विविध शासकीय खात्यांत जाणाऱ्या नागरिकांना आता निवडणुकीनंतरच या, अशी उत्तरे नोव्हेंबरपासूनच मिळत आहेत. विशेष करून महसूल, कृषी, जलसंपदा, भूमिअभिलेख आदी विभागांतील नागरिकांची कामे मोठ्या प्रमाणात असतात. .महसूल विभागाकडेच नगरपालिकेचे नियोजन होते आणि आता जिल्हा परिषद निवडणूकही त्याच यंत्रणेकडून राबविण्यात येत आहे. यामुळे या विभागातील कामांच्या पूर्ततेसाठी नागरिकांना फेब्रुवारीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..याच दिवसांत शेत, प्लॉट मोजणीची कामे मोठ्या प्रमाणात असतात. त्या विभागालाही आता नागरिकांना सांगण्यासाठी निवडणुकीचे कारण मिळत आहे. कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांसमोर ऑनलाईनची कामे भरमसाठ असली तरी ते सुद्धा निवडणुकीत गुंतल्याने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही..जलसंपदा विभागाला उन्हाळ्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यास अजूनही वेळ मिळालेला नाही. तब्बल तीन महिने सलग निवडणुकांमुळे नागरिकांना सुविधा मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘‘मार्च’’ वसुलीला कमी कालावधी.दरम्यान, मार्च अखेरच्या वसुलीचे सर्वच शासकीय विभागांना टार्गेट दिलेले असते. विशेष करून महसूलला शेतसारा, गौण खनिज, जलसंपदाला पाणीपट्टी, ग्रामपंचायतीला कर वसुलीचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणात असते. .या वसुलीला दरवर्षी जानेवारीपासूनच गती येते; परंतु आता निवडणुकीत तालुक्याच्या खातेप्रमुखांपासून गावागावांतील शेवटच्या घटकातील कर्मचारीही निवडणुकीत गुंतल्याने या वसुलीला केवळ दीड महिनाच मिळणार आहे. परिणामी, त्याचा परिणाम वसुलीच्या टक्केवारीवर होण्याचे संकेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.