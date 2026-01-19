कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : निवडणूक उत्सव सुरू, पण नागरिकांच्या कामांचा खेळखंडोबा; गडहिंग्लजमध्ये प्रशासन रामभरोसे

Civic Services : सलग तीन महिने निवडणुकांत अडकले प्रशासन, नागरिकांच्या कामांना ब्रेक,महसूल, कृषी, जलसंपदा विभागांतील कामांचा प्रचंड खोळंबा.मार्चअखेर वसुलीवरही निवडणुकांचा फटका बसण्याची शक्यता
Citizens wait at a government office in Gadhinglaj as staff remain busy with election duties.

सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : सततच्या निवडणुकांमुळे विविध शासकीय कार्यालयांतून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, प्रलंबित कामांचा निपटारा पुन्हा रामभरोसे असे चित्र पाहायला मिळत आहे. नगरपालिका, महापालिका आणि आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत शासकीय यंत्रणा गुंतत चालल्याने नागरिकांची कामे पूर्णत्वाला जाण्यात अडचणी वाढत आहेत. परिणामी, नागरिकांना निवडणुका कधी संपतात आणि आपले काम केव्हा होते, याची चिंता लागली आहे.

