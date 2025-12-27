Kolhapur Muncipal : राजकारणाबरोबरच समाजकारणाचे अंडरकरंट; महायुती, महाविकास आघाडीत थेट लढतीची चिन्हे; एकगठ्ठा मतदानाचे नियोजन

कोल्हापूर : शहराच्या मध्यभागातील, दाटवस्तीच्या या प्रभागातील यंदाच्या लढतींमध्ये राजकारण, समाजकारणाचा कस लागणार आहे. तीन माजी महापौरांचे कुटुंबीय, माजी नगरसेवकांबरोबर अनेक नवीन इच्छुक उमेदवारीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. .महायुती, महाविकास आघाडीमध्ये थेट लढत होण्याची चिन्हे असली, तरी इतर काही पक्षांचे उमेदवारही उभे राहण्याची शक्यता आहे. त्यापाठीमागे इतर बरेच अंडरकरंट सुरू झाले आहेत. उमेदवारांच्या निवडी निश्चित होत असताना नवीन काही पक्षांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे. .Kolhapur Muncipal : विकासाच्या नावाखाली टक्केवारीचा खेळ; कोल्हापूर शहराची घुसमट उघड चर्चेत.अनेकांनी एकगठ्ठा मतदानाचे नियोजन केले आहे. मतदानापर्यंत कोण, काय, कशा प्रकारे आदेश देणार यावर येथील उमेदवारांचे विजयाचे गणित ठरणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहराचे लक्ष या प्रभागातील लढतींकडे लागलेले आहे. - उदयसिंग पाटील.करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर, बिंदू चौक, राजर्षी शाहू महाराजांचे समाधीस्थळ, टाऊन हॉल, उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच, सीपीआर, संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह, खासबाग कुस्ती मैदान अशी कोल्हापूरची ओळख सांगणाऱ्या वास्तू, मंदिर प्रभागात आहेत. अगदी दाटीवाटीच्या वस्ती असलेल्या प्रभागात विविध समाजांची वस्ती आहे. .Kolhapur Muncipal : महापालिका निवडणुकीत महायुतीचाच झेंडा; समन्वय ठेवा, नाराजांची समजूत काढा – रविंद्र चव्हाण.त्यांच्या नावाने त्या भागाची ओळख सांगितली जाते. त्यामुळे अशा विविध वस्तींमधून इच्छुकांनी बऱ्याच वर्षांपासून काम केले आहे. नवीन प्रभागरचनेनंतर यामधून अनेकांना सोयीस्कर प्रभाग झाल्याने निवडणूक लढविण्याचे निश्चित केले आहे. त्याप्रमाणे भेटीगाठी सुरू केल्या. तीन माजी महापौरांच्या कुटुंबीयांबरोबर माजी नगरसेवक रिंगणात राहण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. .त्यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली जात आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होणार आहे. महायुतीमध्ये शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाबरोबर भाजप की, जनसुराज्य पक्ष, ताराराणी आघाडीकडून उमेदवार दिले जाणार याची चर्चा सुरू आहे. तसेच महाविकास आघाडीत काँग्रेसबरोबरच शिवसेना ठाकरे गट, मनसे यांना काही जागा जाणार का? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे..माजी महापौरांचे कुटुंबीय रिंगणात राहणार असल्याने त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. त्यांच्याबरोबरच इतर इच्छुकांचीही संख्या जास्त असल्याने त्यातून संधी कशी मिळणार, याबाबत सध्या तरी अनिश्चितता आहे. .तीन जागांवरील उमेदवार निश्चित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. चौथ्या जागेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या चेहऱ्यांना किती संधी मिळणार, हे उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच समजणार आहे. त्यांना आव्हान देण्याची जोरात तयारी विरोधकांकडून सुरू आहे. त्यासाठी माजी नगरसेवक तसेच नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांची सांगड घातली जात आहे..प्रभागामध्ये सर्व समाजांचा रहिवास असून, मुस्लिम समाजाचे आठ हजारांवर मतदान असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या समाजाचे मतदान मिळविण्यासाठी पक्षांकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत. ते मिळविण्यासाठी उमेदवार, पक्ष निवड याबाबतही निर्णय घेतले जात आहेत. .या समाजाबरोबरच इतर मतदारांचीही संख्या मोठी आहे. त्यांची मते घेण्यासाठीही त्याचपद्धतीने उमेदवार, पक्षांकडून रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रचारादरम्यान विविध आयुधे वापरली जाण्याची शक्यता आहे. .त्याची चुणूक आतापासूनच दिसत आहे. कुणाला मदत करायची, कुणासाठी एकत्र यायचे याचे अगदी मायक्रो लेव्हलवर नियोजन सुरू आहे. क्रॉस व्होटिंगच्या फॉर्म्युल्याचीही चर्चा जोरात आहे..प्रभागाची व्याप्ती टाऊन हॉल, सीपीआर, सोमवार पेठ, लक्ष्मीपुरी, सोनटक्के तालीम, कॉमर्स कॉलेज, बिंदू चौक परिसर, खासबाग मैदान परिसर, अंबाबाई मंदिर परिसर, मंगळवार पेठ, सणगर गल्ली, न्यू महाद्वार रोड, नाथागोळे तालीम परिसर, दैवज्ञ बोर्डिंग परिसर..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २८, ८०५अनुसूचित जाती लोकसंख्या = २९६२अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ३०१पुरुष मतदार = १३६३८महिला मतदार = अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = १३८३७ एकूण मतदार = २७४७५.विकासाचे मुद्दे अंबाबाई मंदिर परिसरात पुरेसे पार्किंग, महिला स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, अतिक्रमणांना आळा, वाहतुकीला शिस्त, कचरा संकलनाची सक्षम व्यवस्था, पर्यटनाच्यादृष्टीने विकासकामे.आरक्षण असेअ-नागरिकांचा मागासवर्गब-सर्वसाधारण महिलाक-सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारण.इच्छुक असे...आदिल फरास, संगीता पोवार, आश्किन आजरेकर, रियाज सुभेदार, ईश्वर परमार, रमेश पुरेकर, सुशांत पोवार, सुमित पोवार, इंद्रजित सलगर, स्वालिया बागवान, विजय करजगार, अनुराधा मुळीक, तेजस्विनी पार्टे, गजानन तोडकर, अवधूत भाट्ये, रवी पाटील, अतुल चव्हाण, रश्मी साळोखे, दीपाली शिंदे, माधुरी जाधव, मयूर कांदळकर, ॲड. निखिल मुदगल, मुजफ्फरअली सय्यद, अनुप्रित जाधव, योगीता साळोखे, महेश पाटील, प्रीती चव्हाण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.