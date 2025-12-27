कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : राजकारणाबरोबरच समाजकारणाचे अंडरकरंट; महायुती, महाविकास आघाडीत थेट लढतीची चिन्हे; एकगठ्ठा मतदानाचे नियोजन

Temple Ward Election and Political Undercurrents : कोल्हापूरच्या मध्यवस्तीतील मंदिर प्रभागात महायुती-महाविकास आघाडीची थेट लढत होत असताना समाजकारणाचे सूक्ष्म अंडरकरंट निर्णायक ठरण्याची चिन्हे
Temple Ward Election and Political Undercurrents

Temple Ward Election and Political Undercurrents

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहराच्या मध्यभागातील, दाटवस्तीच्या या प्रभागातील यंदाच्या लढतींमध्ये राजकारण, समाजकारणाचा कस लागणार आहे. तीन माजी महापौरांचे कुटुंबीय, माजी नगरसेवकांबरोबर अनेक नवीन इच्छुक उमेदवारीसाठी प्रयत्न करीत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Mahavikas Aghadi
political parties
Ward
Corporation Election
muncipal corporation election
kolhapur city
Mahayuti

Related Stories

No stories found.