Digital Scams : 'एक कॉल प्रॉब्लेम सॉल्व' ऑनलाईन फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकाची मिळतेय मदत

Report Online Fraud : ऑनलाईन फसवणुकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना नामांकित कंपन्यांच्या नावाचा वापर होत असल्याने ग्राहकही बुचकळ्यात पडले आहेत. कंपन्यांबद्दल तक्रार करण्यासाठी त्यांच्या ग्राहक केंद्राशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न अनेक जण करतात; परंतु, सायबर चोरट्यांकडूनच इंटरनेटवर ‘कस्टमर केअर’ नावाखाली दुसरे लुटीचे केंद्र स्थापन केले आहे. अशावेळी विश्वास नेमका ठेवावा तरी कोणावर असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. सायबर पोलिसांकडून ‘१९३०’ हा अधिकृत नंबर जारी करण्यात आला असून, त्यावर तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात आहेत..कोल्हापुरात काही दिवसांपूर्वी एका डॉक्टरांची एक कोटीची फसवणूक करण्यात आली. गुंतवणुकीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘स्टॅनली मॉर्गन’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या नावाची नकली वेबसाईट बनवून लोकांचे पैसे गुंतवून घेण्यात आले. यामध्ये कोल्हापुरातील एका डॉक्टरांचा समावेश असल्याने गुंतवणुकीच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकांत नव्या प्रकाराची भर पडली.सायबर क्राईम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) वर तक्रार नोंदवा. तसेच ‘१९३०’ क्रमांकावरून तुमची तक्रार नोंदवून घेतली जाते. ही माहिती भरल्यानंतर अधिकची खबरदारी म्हणून जवळच्या सायबर पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती द्या..कारवाईच्या नावाखाली लूटप्राप्तीकर अधिकारी, कस्टम अधिकारी, ईडीचा अधिकारी बोलत असल्याचे भासवून येणाऱ्या व्हॉटस्ॲप कॉल्सवर विश्वास ठेवून अनेकजण स्वतःची माहिती त्यांना देऊन रिकामे होतात. परंतु, खरेच आपण अशा प्रकारे कोणाची फसवणूक केली आहे का?, आपल्यावर कारवाई करणारा खरा अधिकारी आहे का?, स्थानिक पोलिस ठाण्याकडून याबाबत कोणती विचारणा झाली आहे का? याचा एकदा विचार करून मगच प्रतिसाद द्यावा. अलीकडे डिजिटल अरेस्ट, पार्सल फ्रॉड, कुरियर फ्रॉडच्या नावाखाली अशा फसवणुका वाढत आहेत.(समाप्त).Online Fraud : ऑनलाइन खरेदीच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड.फसवणूक टाळण्यासाठी ही काळजी घेऊयावैयक्तिक माहिती (उदा. बॅंक खाते क्रमांक, गोपनीय ओटीपी, एटीएम पीन)कधीही कुणालाही सांगू नका.संशयास्पद फोन कॉल, ई-मेल किंवा मेसेजला उत्तर देणे टाळा.मोबाईलवर आलेल्या कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका.ई-मेलमध्ये ओळखीच्या व्यक्तीकडून आलेल्याच ॲटॅचमेंट उघडा.विश्वसनीय वेबसाईट्सवरूनच ऑनलाईन पेमेंट करा.सार्वजनिक व ओपन वाय-फायवरून ऑनलाईन व्यवहार टाळा.फोनमध्ये सुरक्षा अॅप ठेवणे आवश्यक.व्हॉटस्ॲपवर आलेले अनोळखी अॅप डाऊनलोड करू नका.फेसबुक, इन्स्टावर अनोळखी रिक्वेस्ट स्वीकारू नका..मोबाईल साक्षरता महत्त्वाचीफसवणुकींमध्येही सायबर गुन्हेगारांकडून वेगळ्या वयोगटांतील व्यक्तींसाठी वेगळ्या प्रकारची फसवणूक होते. वयोवृद्धांना डिजिटल अरेस्टसारख्या गुन्ह्यांची भीती घालणे, उद्योजक, व्यापाऱ्यांना हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात ओढणे, तरुणांना गुंतवणूक, ऑनलाईन लॉटरीच्या नावाने फसवले जात आहे, तर लहान मुलांना गेमिंग ॲपच्या मोहात पाडून त्यांच्या माध्यमातून लुटमार सुरू आहे. सर्व वयोगटातील व्यक्तींनी आता डिजिटल साक्षरतेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक बनले आहे.फसवणूक झाल्यास तातडीचा उपाय....सायबर क्राईम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) वर तक्रार नोंदवा. तसेच ‘१९३०’ क्रमांकावरून तुमची तक्रार नोंदवून घेतली जाते. ही माहिती भरल्यानंतर अधिकची खबरदारी म्हणून जवळच्या सायबर पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.