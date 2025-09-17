कोल्हापूर

Digital Scams : 'एक कॉल प्रॉब्लेम सॉल्व' ऑनलाईन फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकाची मिळतेय मदत

Facing Online Fraud : प्राप्‍तीकर अधिकारी, कस्टम अधिकारी, ईडीचा अधिकारी बोलत असल्याचे भासवून येणाऱ्या व्हॉटस्‌ॲप कॉल्सवर विश्वास ठेवून अनेकजण स्वतःची माहिती त्यांना देऊन रिकामे होतात.
Digital Scams

Digital Scams

esakal

गौरव डोंगरे
Updated on

Report Online Fraud : ऑनलाईन फसवणुकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना नामांकित कंपन्यांच्या नावाचा वापर होत असल्याने ग्राहकही बुचकळ्यात पडले आहेत. कंपन्यांबद्दल तक्रार करण्यासाठी त्यांच्या ग्राहक केंद्राशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न अनेक जण करतात; परंतु, सायबर चोरट्यांकडूनच इंटरनेटवर ‘कस्टमर केअर’ नावाखाली दुसरे लुटीचे केंद्र स्थापन केले आहे. अशावेळी विश्वास नेमका ठेवावा तरी कोणावर असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. सायबर पोलिसांकडून ‘१९३०’ हा अधिकृत नंबर जारी करण्यात आला असून, त्यावर तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात आहेत.

Loading content, please wait...
online fraud
online digital literacy
Fraud case news
Digital Arrest
Online Scams Awareness
cyber police investigation
Digital Arrest Scam
Digital detox strategies
Digital Literacy Awareness

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com