Gadhinglaj Crime : बनावट सीआयडी ओळखपत्र आणि नेमप्लेट लावून लोकसेवक असल्याचे भासवणाऱ्या दोघांच्या कृत्याचा पोलिस तपासात पर्दाफाश

गडहिंग्लज : शासनाचा टोल चुकविण्यासह जनतेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या 'सीआयडी' विभागाचे बनावट ओळखपत्र व नेमप्लेट मोटारीत ठेवून खरोखरचे लोकसेवक असल्याचे भासविणाऱ्या दोघांविरुद्ध येथील पोलिसांत गुरुवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला..राहुल रघुनाथ पाटील (वय ३३, कसबा वाळवे, ता. राधानगरी) व जयवंत बळवंत पाटील (३०, रा. नवले, ता. भुदरगड) अशी संशयितांची नावे आहेत. त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले असता दोघांचीही सुटका झाल्याचे सांगण्यात आले..पोलिसांनी सांगितले की, कडगाव रोडवरील महावितरण कार्यालयाजवळ जयवंत व राहुल दोघेही मोटारीतून (एमएच ०९, जीयू ५००६) येत होते. त्यावेळी या वाहनाची पोलिसांनी तपासणी केली. .मोटारीत समोर क्राईम इन्फॉर्मेशन डिव्हिजन मिनिस्टरी ऑफ नीती आयोग (गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया) असे लिहलेली नेमप्लेट दिसली. पोलिसांच्या अधिक तपासणीत राहुलकडे सीआयडीचे बनावट ओळखपत्रही सापडले..त्यावर 'ऑल इंडिया स्पेशल टीम' असे लिहलेले, गोलाकार भागात तीन गरुडांचे चित्र व अशोकचक्र असलेले ओळखपत्र आढळले. कसून चौकशी केली असता ते बनावट असल्याचे आढळले..हे खरे ओळखपत्र असल्याचे भासवून महामार्गावर शासनाचा टोल चुकविण्यासाठी त्याचा वापर केला. तसेच जनतेची फसवणूक करण्याचाही हेतू असल्याचे पोलिसांच्या चौकशीत समोर आले. याप्रकरणी पोलिस हवालदार रामदास किल्लेदार यांनी फिर्याद दिली असून, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. .दरम्यान, या दोघांकडून कोणाची फसवणूक झाली असल्यास नागरिकांनी गडहिंग्लज पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिस निरीक्षक अजय सिंदकर यांनी केले आहे..