Gadhinglaj Crime : बनावट सीआयडी ओळखपत्र आणि नेमप्लेट लावून लोकसेवक असल्याचे भासवणाऱ्या दोघांच्या कृत्याचा पोलिस तपासात पर्दाफाश

Fake CID ID Card Exposed : शासनाचा टोल चुकविण्यासह जनतेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या ‘सीआयडी’ विभागाचे बनावट ओळखपत्र व नेमप्लेट मोटारीत ठेवून खरोखरचे लोकसेवक असल्याचे भासविणाऱ्या दोघांविरुद्ध येथील पोलिसांत गुरुवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला.
