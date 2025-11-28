Kolhapur Crime : गर्भलिंग रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार फरार; बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी दोन पथके, डॉक्टरचा भाऊ सौरभला चार दिवसाची कोठडी

कोल्हापूर : बालिंगा (ता. करवीर) येथे गर्भलिंगनिदान व गर्भपात प्रकरणातील बनावट डॉ. स्वप्नील केरबा पाटील याच्या शोधासाठी दोन पथके रवाना झाली आहेत. पोलिसांनी बालिंगा येथून त्याचा भाऊ सौरभ पाटील याला अटक केली होती. .त्याला आज न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, गर्भलिंग प्रकरणातील संशयित स्वप्नील पाटील याने चार ते पाच ठिकाणी अशी रॅकेट चालवली होती. .Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त.बालिंगा येथील सौरभ पाटील राहात असलेल्या घरातच एजंट दिगंबर किल्लेदार गर्भलिंग करताना सापडला. मात्र, याबाबत केलेल्या विचारणीवेळी सौरभ पाटील याने आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचा बचाव केला होता. .परंतु, त्याचाही यामध्ये सहभाग असल्याचा संशय असल्याने पोलिसांनी त्यालाही अटक केली. त्याला आज न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. .Kolhapur Police : तरुणीवर हल्ला प्रकरण, हत्यारे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळक्याची ‘मस्ती जिरवली’; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई.दरम्यान, बनावट डॉ. स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी दोन स्वतंत्र पथके रवाना करण्यात आली आहेत. तसेच इतर एजंट, त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींची माहिती घेण्याचे काम करवीर पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.