Kolhapur Crime : गर्भलिंग रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार फरार; बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी दोन पथके, डॉक्टरचा भाऊ सौरभला चार दिवसाची कोठडी

Police Form Two Teams : बालिंगा (ता. करवीर) येथे गर्भलिंगनिदान व गर्भपात प्रकरणातील बनावट डॉ. स्वप्नील केरबा पाटील याच्या शोधासाठी दोन पथके रवाना झाली आहेत. पोलिसांनी बालिंगा येथून त्याचा भाऊ सौरभ पाटील याला अटक केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
