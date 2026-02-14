Ichalkaranji HSRP : बनावट नंबर प्लेटमुळे वाहन सुरक्षा ऐरणीवर; प्रशासनाचे उद्दिष्ट अडचणीत, विलंबाचा फायदा

संदीप जगताप इचलकरंजी : हातकणंगले तालुक्यातील साजनी येथे बनावट हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) तयार करणाऱ्या कारखान्यावर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने टाकलेल्या छाप्यामुळे वाहन सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..ही कारवाई केवळ एका कारखान्यापुरती मर्यादित नसून अनेक ठिकाणी पसरलेल्या बनावट नंबर प्लेटच्या साखळीवर प्रकाश टाकणारी आहे. यापूर्वीही बनावट एचएसआरपी प्लेटच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करून पोलिस व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता..HSRP number plate Fake : बनावट एचएसआरपी नंबरप्लेट कारखान्यावर छापा, यंत्रसामग्री जप्त; एकास अटक.शासनाने २०१९ नंतर नोंदणीकृत सर्व वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक केले आहे. वाहनांची अचूक ओळख पटवणे, चोरी व इतर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच बनावट क्रमांकांच्या गैरवापरास आळा घालणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. एचएसआरपीमध्ये विशेष होलोग्राम, लेझर कोडिंग आणि सुरक्षित लॉकिंग प्रणाली असल्याने वाहनांची ट्रॅकिंग व ओळख होत असल्याचे प्रशासना कडून सांगण्यात येते..मात्र, याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. दुचाकी वाहनांसाठी सुमारे ५५० रुपये, तर चारचाकी वाहनांसाठी सुमारे ९५० रुपये शुल्क आकारले जाते. ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया, स्लॉट उपलब्धतेचा प्रश्न, तसेच नोंदणीनंतरही प्लेट मिळण्यात होणारा विलंब यामुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजी आहे. .Sangli HSRP : एचएसआरपीच्या नावाखाली वाहनधारकांची लूट; ब्रॅकेटसाठी ५०० रुपयांची सक्ती!.काहींना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी दिसून येतात. याच परिस्थितीचा फायदा घेत शहर परिसरात स्वस्त दरात आणि तत्काळ उपलब्ध होणाऱ्या बनावट एचएसआरपी प्लेटचा व्यवसाय फोफावला आहे. .नियमांचे पालन टाळण्यासाठी काही वाहनधारक जाणीवपूर्वक बनावट प्लेट बसवत आहेत, तर काहीजण अनवधानाने फसवणुकीला बळी पडत आहेत. परिणामी सुरक्षेसाठी सुरू केलेल्या योजनेलाच तडा जात आहे. बनावट नंबर प्लेट तयार करणाऱ्या तसेच वापरणाऱ्या दोघांवरही कठोर कारवाई झाली तरच या गैरप्रकाराला आळा बसेल. हे जरी खरे असले तरी शासनाने ही अधिकृत एचएसआरपी उपलब्धतेची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि वेळत करणे अत्यावश्यक आहे. .ऑनलाईन प्रणाली अधिक कार्यक्षम करणे, स्थानिक स्तरावर अतिरिक्त फिटमेंट केंद्रे उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. हेतूच बारगळण्याची शक्यता वाहन सुरक्षा कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडित आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नंबर प्लेटची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे पोलिस, परिवहन विभाग आणि प्रशासन यांनी समन्वय साधून राज्यभर सुरू असलेल्या अशा बनावट कारखान्यांवर प्रभावी कारवाई करणे गरजेचे आहे; .अन्यथा एचएसआरपीसारख्या सुरक्षाविषयक उपक्रमाचा हेतूच बारगळण्याची शक्यता आहे. दृष्टिक्षेपात नोंदणी आवश्यक वाहने ः दोन लाख ७० हजार नोंदणीकृत वाहने ः एक लाख ६० हजार ५८१ नंबरप्लेट बसविलेली वाहने ः १ हजार ३१ हजार ६४५ नोंदणी न झालेली वाहने ः एक लाख ९ हजार ४१९ एचएसआरपी नंबर प्लेटमध्ये विशेष होलोग्राम, लेझर कोडिंग आणि सुरक्षित लॉकिंग प्रणाली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी अधिकृत सेंटरमधून एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावी; जेणेकरून दंड टाळता येईल. - विजय इंगवले, उपपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, इचलकरंजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.