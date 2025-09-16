कोल्हापूर

Sangli IT Bogus Raid : I Am From Income Tax म्हणत मध्यरात्री छापा, डॉक्टरला दीड किलो सोनं अन् १५ लाखांना चुना लावला...

Fake Income Tax Raid : अक्षयकुमारच्या ‘स्पेशल २६’ सिनेमाच्या स्टाईलने येथे तोतया प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या पथकाने छापा टाकून डॉक्टर कुटुंबाचे तब्बल १५ लाख रुपये आणि एक किलो ४१० ग्रॅम सोने लुबाडले.
Fake Income Tax Raid Sangli : अक्षयकुमारच्या ‘स्पेशल २६’ सिनेमाच्या स्टाईलने येथे तोतया प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या पथकाने छापा टाकून डॉक्टर कुटुंबाचे तब्बल १५ लाख रुपये आणि एक किलो ४१० ग्रॅम सोने लुबाडले. मध्यरात्री घडलेल्या घटनेने कवठेमहांकाळ शहर हादरून गेले आहे. हा प्रकार काल रात्री अकरा ते बाराच्या सुमारास घडला. घटनेची माहिती मिळताच कवठेमहांकाळ पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.

