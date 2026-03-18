Female Foeticide Crisis : ‘लेकी नको’ मानसिकतेचा कहर; बेकायदा क्लिनिकवर कारवाईला राजकीय अडथळे

कोल्हापूर : सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण असे दोन आरोग्याशी संबंधित मंत्री कोल्हापुरातील असतानाही आजही स्त्री-भ्रूण हत्या होत आहेत. जिल्ह्यातील या अड्ड्यांचे जाळे बंगळूर, हैदराबादपर्यंत पोहोचले आहे..कर्नाटकात याची पाळेमुळे आहेत, तरीही राज्य पातळीवरून दखल घेतली जात नाही. पन्हाळा, करवीरसह शहरात सर्वाधिक गर्भलिंग आणि गर्भपाताचे अड्डे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या रेकॉर्डवर आले आहे. काही ठिकाणी राजकीय वरदहस्ताने कारवाई होत नाही. ज्या जिल्ह्याला करवीर निवासिनी अंबाबाई, छत्रपती ताराराणी यांचा इतिहास आहे, तेथेच आज लेकीच्या जन्माचे वावडे आहे, ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे.सांगलीपासून हैदराबादपर्यंतचे रॅकेटस्त्री-भ्रूण हत्या आजही सुरूच असल्याचे २०२५ मध्ये करवीर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांतून दिसते. कसबा बीड, प्रयाग चिखली, वरणगे पाडळी, शिंगणापूर, बालिंगा आणि राधानगरी तालुक्यातील टिटवे येथील संशयितांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. .याचा तपास झाला तेव्हा सांगलीपासून रायबाग (बेळगाव, कर्नाटक), येलापूर परिसर धारवाड (कर्नाटक), सौंदत्ती (बेळगाव, कर्नाटक), विजयनगर (बंगळूर), हैदराबादपर्यंतचे रॅकेट पुढे आले. बनावट डॉक्टरांकडून, वैद्यकीय शिक्षणाची जाण असलेल्यांकडून हे रॅकेट सुरू असल्याचे दिसून येते..बहीण पाहिजे, आई पाहिजे, पत्नी पाहिजे; पण मुलगी का नको? बहीण पाहिजे, आई पाहिजे, पत्नी पाहिजे; पण मुलगी का नको? याबाबतचे प्रबोधन सुरू आहे. 'सेव्ह द बेबी' या चळवळीची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली. पूर्वी महसूलचे अधिकारी कारवाईसाठी मोहिमेत सक्रिय होते. आता तसे दिसत नाही. .ज्या ठिकाणी बनावट डॉक्टर आहेत त्यांची माहिती प्रशासनाला दिली पाहिजे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे ती दिली जात नाही. प्रसंगी लपविली जाते. आज अनेक मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. यासाठी एका नागरिकाने थेट महापौरांच्या जनता दरबारमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला होता. याचा गांभीर्याने विचार झाला नाही, तर भविष्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुढे येईल..स्थानिक नेत्यांचा वरदहस्तकायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे. यापूर्वी ज्या संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल व अटक झाली आहे त्यांना न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा असेच काळेधंदे सुरू केल्याचे काही छाप्यानंतर दिसले आहे. .खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत जामीन मिळता कामा नये, शिक्षेचा कालावधी वाढवला पाहिजे, असे सर्व खटले जलदकृती न्यायालयात चालले पाहिजेत. काही बनावट डॉक्टरांना स्थानिक नेत्यांचा वरदहस्त आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील पथकांकडून अशा ठिकाणी छापेमारी करण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत..विशेष पथकांची गरजकायद्यातही हवी सुधारणादोन्ही मंत्र्यांकडून अपेक्षा.माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला एक लाखाचे बक्षीसगर्भलिंग निदान किंवा गर्भपाताची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला एक लाखाचे बक्षीसत्याचे नाव गोपनीय ठेवले जातेमाहिती दिल्यानंतर छापा पडून संबंधितांवर कारवाई झाल्यानंतर बक्षिसाची रक्कम आदा.अशी आहेत कारणेकाही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई, तपासावर मर्यादासमाजातील मानसिकताही कारणीभूतवंशाच्या दिव्यासाठी पती, सासू, सासऱ्याकडून सक्तीने गर्भपात.हे करायला हवेबनावट डॉक्टर, गर्भलिंग निदान, गर्भपात, गर्भपाताच्या गोळ्यांची विक्री शोधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पथकाची गरजविभागीय पथक आणि राज्यस्तरीय पथकांची नियुक्ती करात्यांना विशेषाधिकार, सुविधा द्यावेत.कायद्यातील तरतुदीपीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई (गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा) १९९४ दुरुस्ती कायदा २००३कलम २२ मधील तरतुदीत गर्भलिंग निवड, गर्भधारणेनंतर लिंग तपासणी करण्याबाबत जाहिरात करणे- तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा वर्षांपर्यंत दंडगर्भलिंग निदान करणे, रेकॉर्ड न ठेवणे, विनानोंदणी मशीन बाळगणे किंवा हाताळणे, योग्य शैक्षणिक अर्हता नसताना मशीन हाताळणे, तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा हजार दंड, पुन्हा गुन्हा केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार दंड दृष्टिक्षेपात...शहर वगळता जिल्ह्यात ३४० नोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटर्स२३० सोनोग्राफी सेंटर्स कार्यान्वित१८५ ठिकाणी युएसजी सेंटर; येथे गरोदर महिलांची अधिकृत तपासणी अवैध केंद्रांचीमाहिती देण्यासाठीटोल फ्री क्रमांक - १८००२३३४४७५ किंवा १०४https://amchimulgimaha.in जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी आजही गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात होत असल्याचे दिसून येते. आपल्याकडे अपुरी यंत्रणा आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बक्षिसाची रक्कम वाढविली आहे. करवीर पोलिसांनी चांगला तपास केला. पण, मुळापर्यंत जाण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. यातील तपास अधिकाऱ्यांची बदली केली आहे. काही तालुक्यांत राजकीय वरदहस्तामुळे आजही बनावट डॉक्टर खुलेआम आहेत. कारवाई होणार नाही, हे जणू त्यांना लिहूनच दिले आहे. परजिल्ह्यांतील, परराज्यांतील तपासावर परिणाम होत आहे. गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण नाही. तेथूनच याची सुरुवात होते. पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन वापरावर निर्बंध आणले पाहिजेत. त्यामुळे तपासावर परिणाम होत आहे.- गीता हासूरकर, सामाजिक कार्यकर्त्याकाही बनावट डॉक्टर आणि एजंटांचा गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात हा मूळ धंदा झाला आहे. अटक केल्यानंतर जामीन मिळाल्यावरही ते हाच धंदा करत आहेत. गर्भपाताच्या गोळ्या विक्री करणाऱ्यांवरही कारवाई केली. परराज्यातील काहींना अटक केली. संशयितांचे जाळे खूप मोठे आहे. मात्र, यासाठी स्वतंत्र पथकाला वेळ देता येत नाही. बंदोबस्तासह अन्य तपासाची कामे एकाच अधिकाऱ्यांवर असतात. स्त्री-भ्रूण हत्या ही एक सामाजिक समस्या आहे, याचा विचार झाला पाहिजे. यासाठी नागरिकांनीही बनावट डॉक्टर आणि गर्भलिंग निदान किंवा गर्भपातासंदर्भात पोलिस किंवा आरोग्य विभागाला माहिती दिली पाहिजे.- किशोर शिंदे, निरीक्षक, करवीर पोलिस ठाणे 