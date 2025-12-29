Kolhapur Market Yard : शाहू मार्केट यार्डात मेथीची विक्रमी आवक; दिवसाला २५ हजार पेंढ्यांनी दर कोसळले

कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारपेठेत दिवसाला २५ हजारांहून अधिक मेथी पेंढ्यांची आवक होत आहे. त्यामुळे भाव घसरले आहेत. यात २०० ते ५०० रुपये शेकडा असा घाऊक भाव आहे, तर किरकोळ बाजारपेठेत पाच ते दहा रुपये एक मेथी पेंढी अशा भावात विक्री होत आहे. मेथी खाणाऱ्यांसाठी मुबलक भाजी खरेदी करता येणार आहे..हिवाळ्यात मेथी भाजीची आवक दरवर्षी वाढते, तशी यंदाही आवक व मागणी वाढली. महिनाभरापूर्वी आवक कमी असल्याने मेथीची एक पेंढी २५ रुपयांपर्यंत विक्री होत होती. पंधरवड्यापासून मेथी भाजीची आवक हळूहळू वाढत आहे. .भातपिकाला हमी भाव द्या। विक्रमगडमधील शेतक-यांची मागणी.सध्या २५ हजार पेंढ्यांची आवक होते. येथे आलेल्या पेंढ्या स्थानिक स्तरावर घाऊक स्वरुपात विकल्या जातात. येथील पेंढ्या कोकणात किंवा दूरच्या ग्रामीण भागात पाठवल्या तर वाहतुकीच्या काळात त्या शिळ्या होऊन जातात. .तसेच सौद्यात सर्व पेंढ्या संपल्या नाही तर शिल्लक पेंढ्या खराब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कमी भावात सौद्यात सर्वच पेंढ्याची विक्री होत आहे. येथे येणाऱ्या मेथी पेंढ्या चिक्कोडी, आडी, कवठेमहांकाळ, शिरढोण तसेच वाळवा भागातील शेतीमालासोबत येत आहेत..Devgad Hapus Mango : फळांचा राजा आला बाजारात; दिवाळीत 'देवगड' हापूसची पहिली पेटी वाशी मार्केटमध्ये दाखल.आठवडाभरात दीड लाख पेंढ्यांची विक्री फक्त मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारातून झाली आहे. सांगली, बेळगावच्या बाजारपेठेत पालेभाज्यांची आवक वाढल्याने तेथे भाव पडले आहेत. त्यामुळे पालेभाज्यांची आवक कोल्हापुरात वाढली आहे. .इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत कोल्हापूर एक ते दोन रुपये जादा भाव मिळत असल्याने कोल्हापुरात मेथीची आवक वाढली असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.