Kolhapur Market Yard : शाहू मार्केट यार्डात मेथीची विक्रमी आवक; दिवसाला २५ हजार पेंढ्यांनी दर कोसळले

Increased Winter Demand Boosts Fenugreek Arrival : शाहू मार्केट यार्डात रोज २५ हजारांहून अधिक मेथी पेंढ्यांची आवक; घाऊक बाजारात दर घसरले, महिनाभरापूर्वी २५ रुपयांवर गेलेली मेथी आता किरकोळ बाजारात पाच ते दहा रुपयांत उपलब्ध
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारपेठेत दिवसाला २५ हजारांहून अधिक मेथी पेंढ्यांची आवक होत आहे. त्यामुळे भाव घसरले आहेत. यात २०० ते ५०० रुपये शेकडा असा घाऊक भाव आहे, तर किरकोळ बाजारपेठेत पाच ते दहा रुपये एक मेथी पेंढी अशा भावात विक्री होत आहे. मेथी खाणाऱ्यांसाठी मुबलक भाजी खरेदी करता येणार आहे.

