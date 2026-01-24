कोल्हापूर

First ZP President : राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळवणारे पहिले अध्यक्ष; कै. प्रकाश पाटील यांचा ऐतिहासिक ठसा

Ministerial Status : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला. या ऐतिहासिक टप्प्यावर कै. प्रकाश आनंदराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नेतृत्व करत प्रशासन आणि विकासाचा नवा अध्याय सुरू केला.
Late Prakash Anandarao Patil, the first ZP president with ministerial status.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाल्यानंतर त्यांचे कामकाज कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यात आले. त्यामुळे निवडणुकीचा कालावधी निश्‍चित झाला, अध्यक्ष, पदाधिकारी यांचाही नुसता कालावधी ठरला नाही तर पदाधिकारी निवडीच्या तारखाही निश्‍चित झाल्या.

