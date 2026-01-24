First ZP President : राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळवणारे पहिले अध्यक्ष; कै. प्रकाश पाटील यांचा ऐतिहासिक ठसा

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाल्यानंतर त्यांचे कामकाज कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यात आले. त्यामुळे निवडणुकीचा कालावधी निश्चित झाला, अध्यक्ष, पदाधिकारी यांचाही नुसता कालावधी ठरला नाही तर पदाधिकारी निवडीच्या तारखाही निश्चित झाल्या. .त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीतनंतर २१ मार्च ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीच्या तारखा निश्चित झाल्या. याच कायद्यान्वये अध्यक्षपदाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला. कै. प्रकाश आनंदराव पाटील हे असा दर्जा मिळालेले आणि नव्या इमारतीत पहिले अध्यक्ष म्हणून काम केलेले अध्यक्ष म्हणून त्यांची नोंद झाली..Worker to ZP President : शिपाई ते सत्तेच्या शिखरापर्यंत इतिहास घडवणारा अध्यक्ष! सर्वाधिक काळ झेडपी पदावर राहिलेले शंकरराव पाटील.जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेनंतर त्याचे कार्यालय आताच्या पंचायत समिती कार्यालयात होते. त्या इमारतीला पॉवर हाऊस म्हणून ओळखले जायचे. जिल्हा परिषदेची प्रशस्त इमारत असावी या उद्देशाने नागाळ पार्कातील कागलकर हाऊस राजघराणे असलेल्या घाटगे कुटुंबीयांकडून खरेदी करण्यात आले..१९७६ मध्ये ही जागा खरेदी केली; पण प्रत्यक्ष बांधकामाला फार उशीर झाला. आता जी जिल्हा परिषदेची इमारत आहे, त्याचे बांधकाम १९८९ मध्ये सुरू झाले आणि १९९२ मध्ये पूर्ण झाले. त्याच दरम्यान कै. पाटील यांची अध्यक्ष पदावर निवड झाली होती. त्याचवर्षी जिल्हा परिषदेचे कामकाज नव्या इमारतीतून सुरू झाले. .Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष.या इमारतीचे उद्घाटन मात्र कै. पाटील यांच्याच काळात पण दोन वर्षे उशिरा म्हणजे १७ एप्रिल १९९४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. कै. पाटील हातकणंगले तालुक्यातील अंबपचे रहिवाशी. या कुटुंबाचा त्यावेळी पंचक्रोशीत मोठा दबदबा. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार बाबासाहेब पाटील-सरूडकर, शिक्षणमहर्षी डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे हे कुटुंबीय जवळचे नातेवाईक. त्यामुळे राजकीय वारसाही या घराण्याकडे आलाच होता. .त्या जोरावर प्रकाश पाटील यांनी जुने पारगाव या जुन्या गटातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही. त्यावेळी अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण नव्हते. राजकीय वारसा, मोठ्या कुटुंबीयांचे नातेवाईक म्हणून प्रकाश पाटील यांचे नाव पुढे आले. त्याला काँग्रेस नेतृत्वानेही पाठिंबा दिला आणि २१ मार्च १९९२ ला कै. पाटील हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले..कै. पाटील यांना अध्यक्ष पदासाठी साडेचार वर्षांचा कालावधी मिळाला. आताच्या तुलनेत हा कालावधी मोठा होता. गावागावांत सिमेंट काँक्रिटच्या स्मशानभूमी व्हाव्यात, पंचक्रोशीत चांगल्या आरोग्य सेवेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची उभारणी कै. पाटील यांच्या काळात झाली. शांत, संयमी आणि सामान्यांप्रती कणव असलेले अध्यक्ष कै. पाटील यांच्या रूपाने जिल्ह्याने पाहिले..अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ२१ मार्च १९९२ ते २ ऑगस्ट १९९६ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.