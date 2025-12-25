Kolhapur Crime : जंगलातील गुन्हेगारांना पकडले जाते, पण ठेवायचे कुठे? कोल्हापूर वनसंरक्षणातील गंभीर उणीव उघड

कोल्हापूर : जंगल भागात चोरटी शिकार, बेकायदेशीर लाकूडतोड तसेच वणवे लावण्याच्या घटना घडतात. अशा घटनांत वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी संशयितांचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेतात. .त्यांच्यावर वनगुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, तपास काळात संशयितांना ठेवण्यासाठी, काही अपवाद वगळता, बहुतांश रेंज कार्यालयांत वनकोठडीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे संशयितांना पोलिस कोठडीत ठेवावे लागते. ही वर्षानुवर्षांची गैरसोय वनसंरक्षणातील उणीव आहे..Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्.जिल्ह्यातील पश्चिम भागातील सात तालुक्यांतील घनदाट जंगल क्षेत्र संवेदनशील मानले जाते. याशिवाय वन्यजीव विभागाच्या अखत्यारीतील दाजीपूर अभयारण्य तसेच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा काही भाग कोल्हापूर जिल्ह्यात येतो. .उंच डोंगर रांगा, घनदाट जंगल, जंगलातील पायवाटा, कच्चे रस्ते आणि रस्त्यांपासून दूर असलेली गावे अशी भौगोलिक रचना आहे. येथून सहा घाटमार्ग गोवा व कर्नाटक राज्याकडे जातात. जंगलापासून १२ ते १८ किलोमीटरवर मुंबई-गोवा महामार्ग, तर जंगलाच्या मध्यभागापासून सुमारे ३० किलोमीटरवर मुंबई-बंगळूर महामार्ग आहे..Pune Crime : नीलेश घायवळचा नंबरकारी अजय सरवदेकडून पिस्तुलासह चारशे काडतुसे जप्त!.जंगलाच्या हद्दीत गुन्हा करून पळून जाण्यासाठी अनेक रस्ते व मार्ग उपलब्ध असल्याने येथे चोरटी लाकूड वाहतूक तसेच वन्यजीवांची शिकार करणारे सक्रिय आढळतात. यात काही स्थानिक तर काही परजिल्ह्यांतील तसेच परप्रांतीय टोळ्यांचा समावेश आहे. बहुतांश गुन्ह्यांत संशयिताने पलायन केल्याच्या नोंदी आहेत. .आजरा, चंदगड आणि भुदरगड तालुक्यांत चोरट्या शिकारीचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. खवले मांजराची शिकार, वन्यजीवांचे अवशेष सापडणे, बिबट्याचे कातडे, सांबराची शिंगे आदी प्रकरणे यापूर्वी उघड झाली आहेत. हातकणंगले, पन्हाळा परिसरात काही टोळ्या वनसंपदेचे नुकसान करीत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. .शाहूवाडी भागातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर बेकायदेशीर लाकूडतोड व वाहतुकीचे गुन्हेही नोंदवले आहेत. पाच वर्षांतील घटनांचा आढावा घेताना एका गुन्ह्यात २ ते १० संशयितांना ताब्यात घेतले जाते. अशा संशयितांची चौकशी वनक्षेत्रपाल, वनपाल व वनरक्षकांचे पथक करते. गस्तीदरम्यान गुन्हा करताना कोणी आढळल्यास त्यांना ताब्यात घेतले जाते. .चंदगड येथे घडलेल्या घटनेत संशयितांचा पाठलाग करून त्यांना पकडले. वनविभागाच्या कोठडीची आवश्यकता असून, त्यासोबतच पदभरतीही गरजेची आहे. यासाठी कोल्हापूर विभागाकडून शासनाकडे वनकोठडीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, ही धोरणात्मक बाब असल्याने याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाईल.- धैर्यशील पाटील, उपवनसंरक्षक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.