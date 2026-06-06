Fatal Road Accident : विसरलेला मोबाईल आणण्यासाठी मागे वळला अन् जीवाला मुकला, पुणे -बंगळूर महामार्गावर भीषण अपघात

Pune Bangalore National Highway Accident : दुचाकींची समोरासमोर धडक झाल्याने मोपेडस्वार जागीच ठार झाला. इक्बाल अब्बास शेख (वय ५१, रा. टेंबलाई नाका, कोल्हापूर) असे मृताचे नाव आहे. पुणे -बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील येथील सेवा रस्त्यावर गुरुवारी रात्री साडेदहा वाजता हा अपघात झाला..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी : इक्बाल शेख औद्योगिक वसाहतीमधील ट्रान्स्पोर्ट कंपनीमध्ये वाहनचालक होते. गुरुवारी रात्री काम संपवून ते त्यांच्या मोपेड (एमएच ०९ बीएस ९०२३) वरून घरी निघाले होते..नागाव फाट्यावर आले असता मोबाईल कार्यालयातच विसरल्याचे लक्षात येताच ते पुन्हा मागे वळले. त्याचवेळी आदेश अरविंद भोसले (वय १९, शिवनेरी कॉलनी, नागाव, ता. हातकणंगले) हा कामानिमित्त मोपेड (एमएच ०९ एचजी ८२५४) वरून शिरोलीच्या दिशेने निघाला होता..Kolhapur Accident: कोल्हापुरात भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू.अंधारामुळे दोघांनाही अंदाज न आल्याने भरधाव मोपेडची समोरासमोर धडक झाली. या धडकेत इक्बाल शेख रस्त्यावर आपटल्याने त्यांच्या डोक्याला व शरीराला गंभीर दुखापत झाली. समर्थ चौगुले किरकोळ जखमी झाला. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने शेख यांना शिरोली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.