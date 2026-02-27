Nandakumar More : विद्युत विभागातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे धडाडीचे नगरसेवक काळाच्या पडद्याआड

कोल्हापूर : महापालिकेचे स्थायी समितीचे माजी सभापती, माजी नगरसेवक नंदकुमार बाळकृष्ण मोरे (वय ६६) यांचे आज हृदयविकाराने निधन झाले. आजारी असल्याने दोन दिवस त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यातच त्यांचे निधन झाले..त्यांच्या मागे पत्नी माजी महापौर सरिता मोरे, दोन मुले असा परिवार आहे. रात्री जुना बुधवार पेठेतील निवासस्थानापासून अंत्ययात्रा काढण्यात आली. पंचगंगा स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच आजी-माजी नगरसेवक, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.\r\n\r.Kolhapur Mayor : महापौर उमेदवारीतून साधले अनेक लक्ष्य; वरिष्ठ पातळीवर हालचाली, खासदार महाडिकांचा भाजपमध्ये वरचष्मा.मोरे हे प्रथम २००० मध्ये खोलखंडोबा प्रभागातून नगरसेवक झाले होते. ताराराणी आघाडीतून माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी त्यांना स्थायी समिती सभापतिपदाची संधी दिली. त्या कालावधीत केएमटीला निधी दिल्याने ऊर्जितावस्था आली होती. .त्यांनी रोखठोक स्वभावाप्रमाणे कामकाज केले होते. त्यामुळे जे काम होणार आहे, ते प्रशासनाकडून करून घेत. तसेच जे होत नसेल, तर स्पष्ट नकारही देत. त्यांनी विद्युत विभागातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला, त्यातील एका उपअभियंत्याला निलंबित करून विभागीय चौकशी करायला लावली होती. .Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले.नुकतीच झालेली महापालिकेची निवडणूक त्यांनी शिवसेना शिंदे गटातून लढवली होती. थोड्या मतांनी ते पराभूत झाले होते. पण, दुसऱ्या दिवसापासून त्यांनी नागरिकांच्या कामासाठी सकाळपासून सुरुवात केली होती. आपल्या कामातून त्यांनी प्रचंड लोकसंग्रह जमवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.