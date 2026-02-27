कोल्हापूर

Kolhapur News : जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील गरजू व वयोवृद्ध रुग्णांसाठी ‘मोफत शस्त्रक्रिया अभियान’

सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि रोटरी क्लबच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील गरजू व वयोवृद्ध रुग्णांची विविध रोगाची मोफत शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे.
कोल्हापूर - सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि रोटरी क्लबच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील गरजू व वयोवृद्ध रुग्णांची विविध रोगाची मोफत शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे. ९ मार्च ते १४ मार्च २०२६ या कालावधीत ‘मोफत शस्त्रक्रिया अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कोल्हापूर मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने यांनी आज दिली.

