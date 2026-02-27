Kolhapur News : जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील गरजू व वयोवृद्ध रुग्णांसाठी ‘मोफत शस्त्रक्रिया अभियान’

कोल्हापूर - सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि रोटरी क्लबच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील गरजू व वयोवृद्ध रुग्णांची विविध रोगाची मोफत शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे. ९ मार्च ते १४ मार्च २०२६ या कालावधीत ‘मोफत शस्त्रक्रिया अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कोल्हापूर मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने यांनी आज दिली..जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. डॉ. माने म्हणाले, ‘राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून हे अभियान राबवले जात आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १००० रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात १००० मोफत शस्त्रक्रिया होतील..ही सेवा केवळ रुग्णांपुरती मर्यादित नसून, आजारपणामुळे खचलेल्या त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला मानसिक आणि भावनिक आधार देणे, हा आमचा मुख्य उद्देश आहे.तालुक्यातील जवळचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालय येथे तपासणी व नोंदणी करता येईल.या मोहिमेसाठी मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर येथील नामांकित तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमद्वारे या शस्त्रक्रिया विनामूल्य केल्या जातील. रुग्णांच्या सोयीसाठी इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय (इचलकरंजी), उपजिल्हा रुग्णालय (गडहिंग्लज), उपजिल्हा रुग्णालय (गारगोटी) आणि ग्रामीण रुग्णालय (राधानगरी), सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा या ठिकाणी शस्त्रक्रिया केल्या जातील..कोल्हापूरमधील या यशस्वी प्रयोगानंतर, अशाच प्रकारची मोफत आरोग्य शिबिरे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये राबविली जातील, जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला याचा फायदा होईल आणि महाराष्ट्र आरोग्यसंपन्न होईल. यासाठी, रुग्णांनी आजपासूनच आपल्या जवळच्या शासकीय रुग्णालयात नाव नोंदणी करावी.तालुक्यातील जवळचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालय येथे तपासणी व नोंदणी करता येईल. या मोहिमेसाठी मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर येथील नामांकित तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमद्वारे या शस्त्रक्रिया विनामूल्य केल्या जातील..रुग्णांच्या सोयीसाठी इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय (इचलकरंजी), उपजिल्हा रुग्णालय (गडहिंग्लज), उपजिल्हा रुग्णालय (गारगोटी) आणि ग्रामीण रुग्णालय (राधानगरी), सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा या ठिकाणी शस्त्रक्रिया केल्या जातील.अभियानात या शस्त्रक्रियांचा समावेश आरोग्य केंद्र होणारी शस्त्रक्रिया..गारगोटी उपजिल्हा रुग्णालयस्त्रीरोग, बालरोग, दंतरोग व इतर सामान्य शस्त्रक्रियागडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालयस्त्री रोग, कान-नाक-घसा, प्लास्टिक सर्जरी, दंतरोग व इतर सामान्य शस्त्रक्रियाकसबा बावडा, सेवा रुग्णालय .स्त्री रोग व इतर सामान्य शस्त्रक्रियाइचलकरंजी, आयजीएमअस्थिरोग, मोतीबिंदू शस्त्रक्रियाराधानगरी, ग्रामीण रुग्णालयकान-नाक-घसा व इतर सामान्य शस्त्रक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.