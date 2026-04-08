Sakhubais Struggle : डोंगरातून शहरात... जगण्यासाठीची झुंज! कडक उन्हात, काटेरी वाटांवरून करवंदे गोळा करत ‘सखुबाईं’चा संघर्ष

कडक उन्हाचा तडाखा, डोक्यावर काळ्याभोर करवंदांनी भरलेली बुट्टी सांभाळत, भवानी मंडपात नजरेस पडते ती, करवंदे विकणारी 'सखुबाई'
Sakhubai jankar

Sakhubai jankar

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर - कडक उन्हाचा तडाखा, डोक्यावर काळ्याभोर करवंदांनी भरलेली बुट्टी सांभाळत, भवानी मंडपात नजरेस पडते ती, करवंदे विकणारी शाहूवाडी तालुक्यातील अणुस्कुरा येथील सखुबाई साखरू जानकर. वयाच्या सत्तरीतही तब्बल ७५ किलोमीटरचा खडतर प्रवास करून हा डोंगरचा रानमेवा शहरात आणतात. फक्त दोन घासांसाठी अन् परंपरा टिकविण्यासाठी त्यांची ही धडपड.

Related Stories

No stories found.