Sakhubais Struggle : डोंगरातून शहरात... जगण्यासाठीची झुंज! कडक उन्हात, काटेरी वाटांवरून करवंदे गोळा करत ‘सखुबाईं’चा संघर्ष

कोल्हापूर - कडक उन्हाचा तडाखा, डोक्यावर काळ्याभोर करवंदांनी भरलेली बुट्टी सांभाळत, भवानी मंडपात नजरेस पडते ती, करवंदे विकणारी शाहूवाडी तालुक्यातील अणुस्कुरा येथील सखुबाई साखरू जानकर. वयाच्या सत्तरीतही तब्बल ७५ किलोमीटरचा खडतर प्रवास करून हा डोंगरचा रानमेवा शहरात आणतात. फक्त दोन घासांसाठी अन् परंपरा टिकविण्यासाठी त्यांची ही धडपड..सखुबाईंच्या हातातील बुट्टीत करवंदे दिसायला काळीभोर, गोड पण त्या गोडीत त्यांच्या आयुष्याचा कडवटपणा मिसळला आहे. ही करवंदे मिळवण्यासाठी त्यांना कुटुंबासह सह्याद्रीच्या दाट जंगलात अरण्यवास करावा लागतो. पती, मुलगा राजारामसह काही सोबतींसह त्या पहाटेच जंगलाची वाट धरतात. काट्याकुट्यांनी भरलेल्या वाटा, अंग ओरबाडणारे झुडपे, अचानक समोर येणाऱ्या वन्य प्राण्यांची भीती, या सगळ्याशी दोन हात करत ते करवंदे तोडतात..एक बुट्टी करवंदे गोळा करायला कधी-कधी दोन दिवसही अपुरे पडतात. हातावर ओरखडे, अंगावर जखमा, उन्हाचा तडाखा. तरीही पाय थांबत नाहीत. कारण, घरी परतताना हात रिकामे असतील, तर चूल पेटणार नाही याची त्यांना जाणीव असते. प्रत्येक करवंद हा त्यांच्या जगण्याचा आधारच आहे..कोल्हापुरात भवानी मंडपात त्या करवंदे विकायला बसतात. त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर थकव्याची रेषा दिसते; पण त्याहून मोठा दिसतो तो स्वाभिमान. यंदा निसर्गानेही त्यांची साथ सोडली आहे. निसर्ग त्यांची परीक्षाच घेत आहे. बदलत्या हवामानामुळे जंगलात करवंदे कमी आहेत. तासन्तास भटकूनही मोजकीच फळे सापडतात. पाच किलो करवंदांसाठीही कष्ट घ्यावे लागतात. कधी-कधी संपूर्ण दिवस फिरूनही झोळी रिकामीच राहते, तरीही सखुबाई हार मानत नाहीत. कष्ट हीच त्यांची ओळख, जिद्द हीच त्यांची ताकद. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी जंगलाची वाट धरतात. कारण, त्यांच्यासाठी हा व्यवसाय नाही ही त्यांच्या जगण्याची परंपरा आहे. सखुबाईंची ही कहाणी केवळ एका माऊलीची नाही, ती हजारो कष्टकरी हातांची आहे..अणुस्कुराच्या मातीचा सुगंध...कष्टाच्या जोरावर 'त्या' उभ्या आहेत. त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या करवंदांच्या छोट्या बुट्टीत अणुस्कुराच्या मातीचा सुगंध दरवळतो, सह्याद्रीच्या जंगलाची ओल जाणवते. तरीही अपार कष्टातून हाती लागलेल्या या रानमेव्याचा मोलही हॉटेलमध्ये हजारो रुपये उडवणाऱ्या शहरातील ग्राहकांना समजत नाही, तरीही आलेल्या परिस्थितीशी तोंड देण्याची जणू सवयच सखुबाईला लागली आहे. त्यामागे एका कुटुंबाच्या संघर्षाची निःशब्द कहाणी दडली आहे.