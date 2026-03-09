Gadhinglaj Crime : ऊस, गव्हात केली गांजाची लागवड; निलजीतील प्रकार, साडेनऊ किलो गांजा जप्त, एकास अटक

गडहिंग्लज : निलजी (ता. गडहिंग्लज) येथे ऊस व गव्हात गांजाची लागवड केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. गडहिंग्लज पोलिसांनी कारवाई करीत साडेनऊ किलो गांजा जप्त केला आहे. त्याची तीन लाख ८० हजार रुपये इतकी किंमत होते. .याप्रकरणी एकास अटक केली आहे. मल्लिकार्जुन कल्लाप्पा वाळकी (वय ६५) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे. निलजी येथील मल्लिकार्जुन कलाप्पा वाळकी याने आपल्या ऊस पिकात गांजाची लागवड केली असल्याची गोपनीय माहिती पोलिस उपनिरीक्षक रमेश मोरे यांना मिळाली..Kolhapur Crime : अर्धा किलो गांजासह ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त; जुना राजवाडा पोलिसांची धडक कारवाई .त्यांनी याची कल्पना पोलिस निरीक्षक अजय सिंदकर यांना दिली. सिंदकर यांनी खास पथक तयार करून छापा टाकला. मल्लिकार्जुनने आपल्या गट क्रमांक ४२६ मधील शेतात ऊस व गहू पीक घेतले आहे. यात गांजाची लागवड केल्याचे आढळून आले. .ऊस व गव्हाच्या सरीत ठिकठिकाणी गांजा होता. सहसा ओळखून येऊ नये, यासाठी ही खबरदारी घेतल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिस पथकाने पंचांच्या साक्षीने मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी येथील पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Sangli Crime : मिरजेत अमली पदार्थांचा साठा उघड; सात किलो गांजासह हद्दपार गुन्हेगार जेरबंद.पोलिस उपअधीक्षक रामदास इंगवले, निरीक्षक अजय सिंदकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रमेश मोरे, पल्लवी पवार, हणमंत नाईक, हवालदार दादू खोत, अरुण पाटील, राजकुमार पाटील, रामदास किल्लेदार, गणेश कावळे, युवराज पाटील, गृहरक्षक दलाचे जवान पाटील, धनगर, शिंगाडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..यापूर्वी हेब्बाळमध्ये लागवड...गांजाची लागवड केल्याचा प्रकार गडहिंग्लज तालुक्यात प्रथमच घडलेला नाही. यापूर्वी हेब्बाळ कसबा नूल येथेही उसाच्या शेतात गांजाची लागवड केली होती. दोन वर्षांपूर्वी हा प्रकार उघडकीस आला होता. .आता हेब्बाळ गावाशेजारीच असलेल्या निलजीत गांजाची लागवड केल्याचे उघडकीस आले आहे. या गांजाची कोणाला विक्री केली जाणार होती, या साखळीत इतर कोणाचा सहभाग आहे? कर्नाटक कनेक्शन आहे का, याचा तपास होणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.