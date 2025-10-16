कोल्हापूर

Gadhinglaj: गडहिंग्लज बाजारपेठ दिवाळीच्या झगमगाटात न्हाली; आकर्षक ऑफर्सने वाढवली खरेदीची लगबग

kolhapur diwali: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गडहिंग्लज बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह; आकर्षक ऑफर्स आणि सजावटेमुळे ग्राहकांची वाढती गर्दी.
गडहिंग्लज: अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या दिवाळीनिमित्त येथील बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह दुणावला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनांच्या चौकशीसाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे. शिवाय, फराळाच्या साहित्यासह विविध आकर्षक रंगात आकाशकंदील, पणत्या, किल्ले उभारणीसाठी लागणारे सैनिक आदी साहित्याने बाजारपेठ गजबजून गेली आहे.

