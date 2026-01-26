कोल्हापूर

Gadhinglaj Political : राष्ट्रवादीचा गड सावरला जाणार की भाजपचा भगवा फडकणार? गडहिंग्लजचा फैसला मतदारांच्या हाती

BJP vs NCP : गडहिंग्लजचा राजकीय आखाडा पुन्हा एकदा तापला आहे. वीस वर्षे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेला हा गड टिकवण्यासाठी दुभंगलेली राष्ट्रवादी एकत्र आली आहे, तर भाजप आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
Key political leaders locked in a high-stakes battle in Gadhinglaj election.

सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : स्व. बाबा कुपेकरांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने वीस वर्षे ताब्यात ठेवलेला गडहिंग्लजचा राजकीय गड गत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ‘भाजप-ताराराणी’ने उद्ध्वस्त केला.

