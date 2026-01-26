Gadhinglaj Political : राष्ट्रवादीचा गड सावरला जाणार की भाजपचा भगवा फडकणार? गडहिंग्लजचा फैसला मतदारांच्या हाती

गडहिंग्लज : स्व. बाबा कुपेकरांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने वीस वर्षे ताब्यात ठेवलेला गडहिंग्लजचा राजकीय गड गत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ‘भाजप-ताराराणी’ने उद्ध्वस्त केला. .जिंकलेला गड आपल्याकडेच कायम राहावा म्हणून या निवडणुकीत ताकदीने उतरलेल्या एकट्या भाजपसमोर पुन्हा हा गड काबीज करण्यासाठी दुभंगलेल्या राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन आव्हान उभारले आहे. .Kolhapur ZP : डॉ. विनय कोरे यांची कसोटी! पन्हाळ्यात सत्ता राखण्यासाठी जनसुराज्यची रणनीती निर्णायक.या गडाच्या विकासाचा खरा राखणदार कोण? याचा निर्णय आता मतदारांचा कौलच ठरवणार आहे. हाच कौल मिळवून राजकीय वर्चस्वासाठी भाजपचे आमदार शिवाजी पाटील, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे माजी आमदार राजेश पाटील, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या नेत्या डॉ. नंदिनी बाभूळकर यांनी कंबर कसली आहे. - अजित माद्याळे.तालुक्यात पाच जिल्हा परिषद, १० पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. या निवडणुकीत तिरंगी, तर काही ठिकाणी चौरंगी लढतीचे संकेत सध्या मिळत असले तरी खरी लढत भाजप विरुद्ध दोन राष्ट्रवादी अशीच होणार आहे..Solapur Election: वाढत्या निवडणूक खर्चातही राजकीय पक्षांची भक्कम तयारी; मंगळवेढ्यात तालुक्यातील निवडणूक रंगणार दमदार.‘दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याला लाभ’ या धर्तीवर उबाठा शिवसेना, काँग्रेस व वंचित या आघाडीसह शिंदे शिवसेना आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षही काही गटांमध्ये स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरून नशीब आजमावत आहेत. .गतवेळी ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच एंट्री घेतलेल्या भाजप व ताराराणी आघाडीने राष्ट्रवादीच्या विरोधातच ‘स्ट्राईक रेट’ चांगला ठेवला. आता नऊ वर्षांनी होणाऱ्या यंदाच्या निवडणुकीत ताराराणी आघाडी गायब झाली असून, जनता दलाच्या सोबतीने भाजप रिंगणात येईल. .विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे आमदार शिवाजी पाटील व त्यांच्या समर्थकांत उत्साह आहे, तर भाजपकडून गडहिंग्लजचा बालेकिल्ला पुन्हा काबीज करण्याची ईर्ष्या दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते व कार्यकर्त्यांत आहे..आपापल्या पक्षाचे अस्तित्व कायम ठेवण्याच्या हेतूने राष्ट्रवादीने जागांचे वाटप केले आहे. यामागे भविष्याचे राजकारण व विधानसभा निवडणुकीचे गणित आहे. भाजपचा वारू रोखण्यासाठी एकत्र आलेल्या दोन्ही राष्ट्रवादीसमोर आघाडी धर्माचे आव्हान असेल. .पूर्वीचा आणि आताचा भाजप वेगळा आहे. हळूहळू त्यांची नव्याने मांडणी होत आहे. त्यांची आक्रमक रणनीती आणि चाणक्यनीतीवर आरूढ व्हायचे असेल तर एकजुटीने प्रचारावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तरच भाजपला टक्कर देण्यात हे पक्ष यशस्वी होतील. .या निवडणुकीच्या निकालावर या तीन्ही पक्षांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. एकेकाळी तालुक्यावर राज्य केलेल्या काँग्रेसने बदलत्या राजकीय सारीपाटात बरेच काही गमावले. या निवडणुकीत उबाठा व वंचित बहुजनला सोबत घेऊन हा पक्ष नशीब आजमावत असला तरी, अनेक वर्षे सत्तेपासून लांब, नेतृत्वाचा अभाव व ठोस कार्यक्रम नसल्याने त्याला मोठा संघर्ष करावा लागेल. आमदार सतेज पाटील यांच्या व्यूहरचनेवरच काँग्रेसच्या यशाचे गणित अवलंबून आहे..शिंदे शिवसेनेपेक्षा तालुक्यातील काही भागात उबाठा शिवसेनेचा प्रभाव असला तरी आतापर्यंत या पक्षाचा सभागृहात प्रवेश झालेला नाही. शिंदे शिवसेना स्वतंत्रपणे तीन गटांत रिंगणात आहे. लाडक्या बहिणींचा कौल त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. .भाजप सोबतीच्या फायद्याने जनता दलाच्या हाती पालिकेनंतरच्या या ग्रामीण निवडणुकीत काही लागते का, हे पाहावे लागेल. जनता दलाचे राजकीय भविष्य व कार्यकर्त्यांचे भवितव्य संभ्रमावस्थेत असल्याने पक्ष नेतृत्व स्वाती कोरी थेट भाजपतच प्रवेश करणार आहेत. .त्यामुळे त्यांना राजकीय बळ मिळणार असले तरी, आगामी पाच वर्षांत कोणत्याच निवडणुका नसल्याने या बळाचे मूल्यमापन होणार नाही. केवळ भाजपचा कार्यक्रम हाती घेऊनच समाजवादी विचारांच्या कोरींना सध्याची राजकीय वाटचाल करावी लागेल. .स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष पुन्हा एकदा हलकर्णी गटात यावेळी पुन्हा रिंगणात आहे. दरम्यान, पक्षातर्फे उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्यानंतर सध्याचे हे चित्र असले तरी माघारीपर्यंत होणाऱ्या घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे..दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = २०६एकूण मतदार = १ लाख ७१ हजार ४८५लोकसंख्या = २ लाख २५ हजार ७३४पुरुष मतदार = ८४७१७महिला मतदार = ८६७५९.गिजवणेत युती नाहीगडहिंग्लज तालुक्यातील गिजवणे गट हा कागल विधानसभा मतदारसंघात येतो. कागल तालुक्यात राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष व भाजपची युती आहे; परंतु गिजवणे गटात मात्र भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने आहेत. येथे काँग्रेसही रिंगणात आहे. .गतवेळीही असेच समीकरण होते. यावेळी आरक्षणामुळे या गटात राजकीय पार्श्वभूमीच्या कुटुंबातीलच महिलांमध्ये लढत होत आहे. नेहमीच येथे तिरंगी लढतीचा लाभ राष्ट्रवादीला झाला असला तरी, यावेळी मतदारांच्या कौलाची उत्सुकता आहे. येथे मंत्री हसन मुश्रीफ व समरजितसिंह घाटगे, सतेज पाटील या जिल्हास्तरीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे..२०१७ चे जिल्हा परिषद (गट) बलाबलएकूण गट ः ५भाजप ः २ - बड्याचीवाडी (नूल), नेसरीताराराणी ः २ - भडगाव, हलकर्णीराष्ट्रवादी ः १ - गिजवणे २०१७ चे पंचायत.समिती (गण) बलाबलताराराणी ः ३ - बसर्गे, हलकर्णी, महागावभाजप ः ३ - कडगाव, गिजवणे, बड्याचीवाडी (हसूरचंपू)राष्ट्रवादी ः २ - भडगाव, नूलराष्ट्रीय काँग्रेस ः २ - बुगडीकट्टी (हडलगे), नेसरी.दृष्टिक्षेपातनेसरी गट भाजपकडून ताब्यात घेण्याचे कुपेकरांसमोर आव्हानसर्वच पक्षांनी नवख्या तरुणांना निवडणुकीत दिली संधीलिंगायतबहुल नूल गटात रंगतदार चौरंगी लढत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 