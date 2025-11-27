कोल्हापूर

Gadhinglaj News :‘वाहतूक कोंडी वाढली; शहराबाहेरून चौपदरी रिंगरोडच नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी उपाय’ - महाडिकांचे आश्वासन

MP Mahadik Promises : गडहिंग्लज शहरातून गेलेल्या महामार्गामुळे वाहतुकीची कोंडी सुटेल, असे मलाही वाटत होते; परंतु ही कोंडी सुटण्यापेक्षा पुन्हा वाढलीच आहे.
गडहिंग्लज : गडहिंग्लज शहरातून गेलेल्या महामार्गामुळे वाहतुकीची कोंडी सुटेल, असे मलाही वाटत होते; परंतु ही कोंडी सुटण्यापेक्षा पुन्हा वाढलीच आहे. त्यामुळे शहराबाहेरून चौपदरी रिंगरोड करून नागरिकांना या कोंडीतून मुक्त केल्याशिवाय महायुतीची नेतेमंडळी स्वस्थ बसणार नाहीत.

