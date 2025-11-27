Gadhinglaj News :‘वाहतूक कोंडी वाढली; शहराबाहेरून चौपदरी रिंगरोडच नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी उपाय’ - महाडिकांचे आश्वासन

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज शहरातून गेलेल्या महामार्गामुळे वाहतुकीची कोंडी सुटेल, असे मलाही वाटत होते; परंतु ही कोंडी सुटण्यापेक्षा पुन्हा वाढलीच आहे. त्यामुळे शहराबाहेरून चौपदरी रिंगरोड करून नागरिकांना या कोंडीतून मुक्त केल्याशिवाय महायुतीची नेतेमंडळी स्वस्थ बसणार नाहीत. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज येथे दिली. गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणूक रिंगणातील जनता दल, भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेना महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते. महायुतीच्या नेत्या स्वाती कोरी, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार गंगाधर हिरेमठ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .Gadhinglaj News : गडहिंग्लज पालिका निवडणूक 'राजे-ताईं’समोर पैरा फेडण्याचे आव्हान; 'कागल-चंदगड’मधील बदलामुळे कोंडी.खासदार महाडिक म्हणाले, ‘गडहिंग्लज शहराच्या विकासासाठी निधीची चिंता नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेनेचे नेते महायुती व स्वाती कोरींच्या मागे उभे आहेत. त्यामुळे शहरातील एकही प्रलंबित प्रश्न भविष्यात शिल्लक राहणार नाही. विविध शाश्वत विकासाची कामे आम्ही निश्चित मार्गी लावून शहर आणखी समृद्ध करू..सौ. कोरी म्हणाल्या, ‘इकडून-तिकडे जाणाऱ्यांबद्दल काय बोलायचे. जे गेले, ते कोणाचा विकास करण्यासाठी गेले, हे नागरिकांना चांगले माहीत आहे. गडहिंग्लजचे नागरिकच त्यांना मतपेटीतून उत्तर देतील.’ बाळेश नाईक, उमेदवार निवेदिता नाईक, अनिकेत बेल्लद यांची भाषणे झाली. महायुतीचे उमेदवार, राजेंद्र तारळे, संजय संकपाळ, अजित विटेकरी आदी उपस्थित होते. बाळ पोटे-पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रीतम कापसे यांनी आभार मानले..Gadhinglaj News: गडहिंग्लज पालिका ; सत्तेच्या सोपानासाठी मोहऱ्यांची मोलाची भूमिका, निवडणूक रिंगणात बहुतांशी नवे चेहरे.स्वातीताईंवर छत्र उभे करा...महाडिक म्हणाले, ‘माजी आमदार अॅड. श्रीपतराव शिंदे यांच्या निधनाने स्वाती कोरी यांच्यावरील छत्र हरपले आहे. तरीही त्या एकट्या नाहीत. तुम्ही-आम्ही त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे आहोतच; परंतु निवडणुकीच्या निमित्ताने स्वातीताईंवर परत छत्र उभे करण्याची जबाबदारी आता नागरिकांवर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.