कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : गडहिंग्लज पालिकेत नव्या पर्वाची चाहूल; डझनभर नवे चेहरे, निकाल ठरवणार तालुक्याची राजकीय दिशा

Gadhinglaj Municipal Election : चार प्रभागांतील सर्व उमेदवार नवखे असल्याने किमान बारा नवे नगरसेवक आगामी सभागृहात प्रवेश करणार आहेत. राष्ट्रवादीने प्रथमच स्वबळावर निवडणूक लढवत महायुतीसमोर थेट आव्हान उभे केले आहे.
Gadhinglaj Municipal Election

Gadhinglaj Municipal Election

sakal

दीपक कुपन्नावरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : रविवारी (ता. २१) होणाऱ्या पालिका निवडणूक मतमोजणीची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. राष्ट्रवादी विरुद्ध जनता दल-जनसुराज्य-शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीच्या रंगतदार लढतीत किमान बाराहून अधिक नवे चेहरे नव्या सभागृहात येणार आहेत. हे चेहरे कोण असतील, याची उत्सुकता लागली आहे.

Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Political Accountability

