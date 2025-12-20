Gadhinglaj Election : गडहिंग्लज पालिकेत नव्या पर्वाची चाहूल; डझनभर नवे चेहरे, निकाल ठरवणार तालुक्याची राजकीय दिशा

गडहिंग्लज : रविवारी (ता. २१) होणाऱ्या पालिका निवडणूक मतमोजणीची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. राष्ट्रवादी विरुद्ध जनता दल-जनसुराज्य-शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीच्या रंगतदार लढतीत किमान बाराहून अधिक नवे चेहरे नव्या सभागृहात येणार आहेत. हे चेहरे कोण असतील, याची उत्सुकता लागली आहे..पालिकेचा निकाल गडहिंग्लज तालुक्यासह लगतच्या चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील राजकारणाची दिशा निश्चित करणारा असेल. ही निवडणूक म्हणजे वैद्यकिय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ व जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांच्या ताकदीची जणू परीक्षाच घेणारी ठरणार आहे..Gadhinglaj News: गडहिंग्लज पालिका ; सत्तेच्या सोपानासाठी मोहऱ्यांची मोलाची भूमिका, निवडणूक रिंगणात बहुतांशी नवे चेहरे.लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी अडीच दशकानंतर अनुसूचित जातीचे आरक्षण आले. परंतु लिंगायत समाजाची मते लक्षात घेऊन दोन्ही बाजूने बेडाजंगम समाजातील महेश तुरबतमठ (राष्ट्रवादी) व गंगाधर हिरेमठ (महायुती) यांना रिंगणात उतरवले. .या माध्यमातून पारंपरिक अनुसूचित जातीला बाजूला ठेवल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे विनोद बिलावर यांनी बंडखोरी करत अपक्षच्या झेंड्याखाली रिंगणात आले. वंचितकडून प्रकाश कांबळे नशीब आजमावत आहेत. .Gadhinglaj Politics : प्रभागातील मातब्बर, नवोदित आणि आघाड्या बदलल्याने गडहिंग्लज पालिका निवडणुकीत प्रत्येक वॉर्डची लढत रंगतदार....जेवणावळी, भेटवस्तू आणि थेट मतदानाला जाईपर्यंत लक्ष्मी दर्शन घडवल्याने ही निवडणूक खर्चाचे नवे विक्रम प्रस्थापित करणारी ठरली. पूर्वनियोजित मतदानानंतर दुसऱ्या दिवशी तातडीने होणारी मतमोजणी लांबल्याने उमेदवारांसह समर्थक हिरमुसले होते. पैशाचा वारेमाप वापर झाल्यामुळे मतदारांचा अंदाज बांधणे कठीण झाले असल्यानेच निकालाची हुरहूर वाढली आहे..दोन, तीन, चार आणि आठ अशा चार प्रभागांतील सर्वच उमेदवार नवखे आहेत. यातून निवडणारे आठ नगरसेवक हे नव्या चेहऱ्यांचेच असतील. प्रभाग एक, सहा व नऊ-अ मधील महिला उमेदवार आणि दहामधील पुरुष यातून चार नवे चेहरे येणार आहेत. .किमान ५ पुरुष आणि ७ महिला असे १२ नवे चेहरे नगरसेवक म्हणून आगामी सभागृहात पदार्पण करणार आहेत. पालिकेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील नवख्या चेहऱ्यांची ही संख्या सर्वाधिक असणार आहे. .नेहमी स्वतंत्र लढणाऱ्या जनता दलाने भाजप, जनसुराज्य, शिवसेनेला (शिंदे गट) सोबत घेऊन महायुती साकारली, तर अनेक वर्षे आघाडी करून लढणाऱ्या राष्ट्रवादीने यंदा प्रथमच स्वबळावर रणशिंग फुंकले. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालावर गडहिंग्लजसह लगतच्या चंदगड विधानसभेच्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. अशा आहेत लक्षवेधी लढती.शहरातील काही प्रभागातील लक्षवेधी लढतीकडे तालुक्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. त्यामध्ये प्रभाग एक, तीन, सहा, सात, नऊ व अकरामधील पुरुष उमेदवार तर चार, पाच व अकरामधील महिला उमेदवारांतील लढतीचा समावेश आहे. यापूर्वी दोन ते चारवेळा नगरसेवक राहिलेल्या काही मातब्बरांविरोधात नवख्या चेहऱ्यांनी दंड थोपटल्याने या लढती राजकीय पटलावर चर्चेच्या ठरल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.