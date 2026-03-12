कोल्हापूर

Kolhapur Political Clash : सत्ताधारी राष्ट्रवादी नगरसेवकांतच घमासान; सभापतींनी कागद भिरकावले, लिंगायत दफनभूमी निधी, शौचालय दुरुस्तीवरून हमरीतुमरी

Municipal Council : गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या विशेष सभेत आज सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांतच जोरदार वाद रंगला. लिंगायत समाजाच्या दफनभूमीसाठी मंजूर झालेल्या निधीच्या वापराबाबत आणि शौचालय दुरुस्तीच्या प्रस्तावावरून सभागृहात हमरीतुमरी झाली.
Kolhapur Political Clash : सत्ताधारी राष्ट्रवादी नगरसेवकांतच घमासान; सभापतींनी कागद भिरकावले, लिंगायत दफनभूमी निधी, शौचालय दुरुस्तीवरून हमरीतुमरी
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : लिंगायत समाजाच्या दफनभूमीसाठी मंजूर झालेल्या व काम रद्द झाल्याने शिल्लक राहिलेल्या ४५ लाखांच्या निधीतून अन्य कामे घेतल्याच्या मुद्द्यावरून पालिकेच्या आजच्या विशेष सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांतच हमरीतुमरी झाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
cemetery
political parties
Lingayat community
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.