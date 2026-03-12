Kolhapur Political Clash : सत्ताधारी राष्ट्रवादी नगरसेवकांतच घमासान; सभापतींनी कागद भिरकावले, लिंगायत दफनभूमी निधी, शौचालय दुरुस्तीवरून हमरीतुमरी

गडहिंग्लज : लिंगायत समाजाच्या दफनभूमीसाठी मंजूर झालेल्या व काम रद्द झाल्याने शिल्लक राहिलेल्या ४५ लाखांच्या निधीतून अन्य कामे घेतल्याच्या मुद्द्यावरून पालिकेच्या आजच्या विशेष सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांतच हमरीतुमरी झाली..‘सत्ताधारी भरकटले अन् महत्वाचे विषय हरवले’ असेच चित्र सभागृहात तयार झाले होते. शौचालय दुरुस्तीच्या प्रस्तावावर सव्वा महिना उलटला तरी नगराध्यक्षांनी सह्याच न केल्याने संतापलेले बांधकाम सभापती गुंड्या पाटील यांनी हातातील कागद सभागृहात भिरकावले. एकमेकांची लाज काढण्यातही सत्ताधारी नगरसेवक मागे राहिले नाहीत..Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ केडीसीसी नाही गोकुळ निवडणूक लढवणार? एका वाक्यात दिलं स्पष्टीकरण; जिल्हा परिषदेत सतेज पाटील, मुश्रीफ एकत्र येणार?.लिंगायत दफनभूमीसाठी ६५ लाख निधी मंजूर झाला होता. यातील २० लाखांचा निधी खर्ची पडला. उर्वरित ४५ लाखांच्या निधीतून करावयाच्या कामांना तांत्रिक अडथळा आला. यामुळे ही कामे रद्द करून शिल्लक निधीतून सुचवलेल्या तीन कामांना मंजुरीचा विषय सभेसमोर होता. .त्यावरील चर्चेवेळी सत्तारूढमधील मतभेद सभागृहाच्या पटलावर आले. हा निधी इतर कामासाठी तरतूद करण्यापूर्वी लिंगायत समाजाशी चर्चा झाली का, या प्रकाराद्वारे समाजाची अब्रू घालवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्या स्वाती कोरी यांनी केला. त्यावर अमर मांगले यांनी समाजाच्या प्रमुखांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले..Kolhapur Politics News : महापालिकेत भाजपने राष्ट्रवादीचा केला गेम, हसन मुश्रीफांनी बोलून दाखवली खंत, गोकुळमध्ये काय भूमिका घेणार?.त्यानंतर बांधकाम सभापती पाटील यांनी मला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला. हा निधी नदीवेस भागातील लिंगायत दफनभूमीच्या विकासासाठी वापरावा, असे चार वेळा मी मांगले व नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांना सूचित केले होते..तरीसुद्धा बांधकाम समितीला अंधारात ठेवून हा निधी तीन कामांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्याचा संताप पाटील यांनी व्यक्त केला. गटनेता व बांधकाम सभापतींना न विचारता परस्पर कामांचा निर्णय होत असेल, तर आमच्याकडे पदे असून काय उपयोग, असा प्रश्न गटनेते नरेंद्र भद्रापूर यांनी विचारला..कोणाच्या सांगण्यावरून सह्या केल्या नाहीत हे जाहीर करावे. हा सभापतिपदाचा अपमान असून शहराला तुम्ही कोणत्या दिशेला नेत आहात असा संताप व्यक्त करून पाटील यांनी हातातील कागदे सभागृहात भिरकावली. .एका बाजूला पाटील, भद्रापूर व समोरून मांगले, रश्मीराज देसाई, संतोष चिकोडे यांच्यात एकमेकांकडे हातवारे करून जोरात घमासान झाले. पाटील यांनी तर या कामांत बदल कोणी केला, हे जाहीर करा, नाहीतर पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकाराचा निषेध नोंदविण्याचा इशारा दिला..सत्तारूढांनीच केली सभा तहकूबदरम्यान, न्यायालयीन स्थगिती घेऊन चार कोटींची विकासकामे थांबविणाऱ्या मक्तेदारांची नावे जाहीर करावीत, जेणेकरून त्यांच्यामागे कोण धनी आहेत हे नागरिकांना कळायला हवे, असे मत मांगलेंनी मांडले. नावे जाहीर होईपर्यंत सत्ताधारी नगरसेवकांनीच सभा तहकुबीची सूचना केली. हा प्रकार पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला. .तहकूबच्या कालावधीत अल्पोपहारानंतर सभा पुन्हा सुरू झाली. सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय द्वेषातून तरुण मक्तेदारांचे करिअर उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याने ते न्यायालयात गेल्याचे सांगत या प्रवृत्तीलाच आमचा विरोध असून विकासाला नाही, असे कोरींनी स्पष्ट केले. .कर्ण मोरे व गौरव पाटील यांनी निविदा प्रक्रियेवर न्यायालयात गेले असून, मोरे यांच्या दाव्यात स्थगिती मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर, अशा मक्तेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची सूचनाही मांगले, चिकोडे, रश्मीराज देसाई यांनी केली. तहकूब कालावधीत गुंड्या पाटील व बसवराज खणगावे यांच्यात जोरदार हमरीतुमरी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.