Gadhinglaj Education : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पालिकेच्या शाळांना सुविधांचा ‘बूस्टर डोस’ कधी?

Municipal Schools Need Infrastructure Boost : काही शाळांना पीएमश्रीसारख्या योजनांचा लाभ मिळत असला तरी इतर शाळांच्या इमारती व सुरक्षेचे प्रश्न गंभीरखासगी शाळांच्या वाढत्या स्पर्धेत पालिकेच्या शाळांना टिकवण्यासाठी वाढीव बजेट आणि सुविधा अत्यावश्यक
गडहिंग्लज : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी धडपडणाऱ्या पालिकेच्या शाळांना पाठबळाची आवश्यकता आहे. पालिकेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांनी सामान्यांच्या शाळा म्हणून ओळख असणाऱ्या पाच शाळांसाठी वाढीव आर्थिक तरतूद (बजेट) करून बळ देण्याची गरज पालकांतून व्यक्त होत आहे.

