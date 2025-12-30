Gadhinglaj Education : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पालिकेच्या शाळांना सुविधांचा ‘बूस्टर डोस’ कधी?

गडहिंग्लज : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी धडपडणाऱ्या पालिकेच्या शाळांना पाठबळाची आवश्यकता आहे. पालिकेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांनी सामान्यांच्या शाळा म्हणून ओळख असणाऱ्या पाच शाळांसाठी वाढीव आर्थिक तरतूद (बजेट) करून बळ देण्याची गरज पालकांतून व्यक्त होत आहे. .शाळांच्या इमारती, प्रयोगशाळा आदी विविध मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासह विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा देण्यासाठी नव्या नगरसेवकांनी सक्रिय सहभाग वाढविण्याची अपेक्षाही नागरिकांची आहे..Ichalkaranji Municipal : महापालिका शाळांचे अस्तित्व धोक्यात; शिक्षणाची घसरण आणि प्रशासनाची उदासीनता उघड.शिक्षण मंडळाची पहिली शाळा म्हणून नावलौकिक असणारी शाळा क्रमांक एक म्हणजेच बॅ. नाथ पै विद्यालय. सुदैवाने केंद्र शासनाच्या पीएमश्री योजनेत शाळेचा समावेश झाल्याने भरघोस निधीसह अद्ययावत उपकरणे प्रशालेला मिळत आहेत. काळू मास्तर विद्यालयाची सात दशकांपूर्वीची इमारत खिळखिळी झाली आहे. .शिक्षकांनी जिद्दीने पटसंख्या वाढवली असली तरी शाळेला नव्या इमारतीची प्रतीक्षा आहे. प्रशालेच्या मैदानाला पाणी निचऱ्याची सोय करून मैदानाची डागडुजी गरजेची आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यालयाला इमारत असली तरी गळती काढण्यासह तावदाने बदलायची आहेत. झाकीर हुसेन विद्यालय परिसरात स्वच्छतेचा प्रश्न आहे. .Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .संरक्षक भिंतीअभावी या शाळेची सुरक्षा धोक्यात आहे. दिनकरराव शिंदे विद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पाठबळाची गरज आहे. दिवसेंदिवस महागाईसह शैक्षणिक स्पर्धा वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचे बजेटही वाढणे अपेक्षित असताना दुर्दैवाने ते दरवर्षी कमी होत चालले आहे. मंजूर बजेट शिक्षण मंडळाकडे थेट वर्ग करण्याची मागणी माजी शिक्षकांची असून, पालिकेच्या शाळा टिकण्यासाठी धडपडणारे शिक्षक आणि नवे कारभारी यांच्या समन्वयातूनच शिक्षण मंडळाला ऊर्जितावस्था येण्यास वेळ लागणार नाही..हे करायला हवेनाथ पै शाळेमागील दीक्षित बोळाची दैनंदिन स्वच्छतामातीचा भराव टाकून मैदान सपाटीकरणकाळू मास्तर विद्यालयाला नवी इमारतडिजिटल वर्ग, संगणक प्रयोगशाळाशाळेभोवती संरक्षक भिंत, शिष्यवृत्ती तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.शाळा घ्याव्यात दत्तक...सामान्य कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण देणारे नगरपरिषद शिक्षण मंडळ सुवर्ण महोत्सवाच्या उंबरठ्यावर आहे. पण, खासगी शाळांच्या स्पर्धेमुळे या शाळांना अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. मोक्याचा परिसर व शासनाचे पाठबळ असूनही पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शाळांची ओढाताण सुरू आहे. विद्यार्थीअभावी शंभर वर्षाच्या म. दुं. श्रेष्ठी विद्यालयाला कुलूप लागल्याने धोक्याची घंटा वाजली आहे. परिणामी, उर्वरित पाच शाळांच्या ऊर्जितावस्थेसाठी चार ते पाच नगरसेवकांनी प्रत्येकी एक शाळा दत्तक घ्यावी, अशी पालकांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.