Gadhinglaj Road Accident: पत्नीचे अपघाती निधन, दोन महिन्यांत पतीचाही अपघातात मृत्यू, वर्षभरात कुटुंबातले पाच जण गमावल

महागाव: दोन महिन्यांपूर्वी पत्नीचे अपघाती निधन झाले. त्यातून अद्याप सावरले नसतानाच आज पतीचाही अपघाती मृत्यू झाला. तानाजी बापू पाटील (वय ४५, रा. हरळी खुर्द, ता. गडहिंग्लज) असे मृताचे नाव आहे. गडहिंग्लज-चंदगड राज्य मार्गावर हरळी खुर्द (ता. गडहिंग्लज) येथे त्यांना मोटारीने पाठीमागून धडक दिली. दुपारी दीडच्या सुमारास हा अपघात झाला. पती-पत्नीच्या अपघाती निधनाच्या दुर्दैवी घटनेने हरळीकर हळहळले..तानाजी पाटील बाजारासाठी महागाव येथे जात होते. गडहिंग्लज-चंदगड राज्य मार्गावरून डाव्या बाजूने चालत जात असताना एकनाथ पाटील यांच्या शेताजवळ त्यांना पाठीमागून मोटारीची (२५ बीएच, ५६१२ सी) धडक बसली. यात तानाजी यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबतची फिर्याद अरुण पाटील यांनी गडहिंग्लज पोलिसांत दिली..Ujani Dam Water: एल निनोच्या भितीनं नियोजन केलं पण निर्णय शेतकऱ्यांच्या अंगलट, उजनीतून उन्हाळ्यात पाणी नाही, वीजपुरवठा कमी.त्यावरून मोटारीचा चालक जयेश उत्तम नाईक (रा. हेवाळे ता. दोडामार्ग जि. सिंधुदुर्ग) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान, दोन महिन्यांपूर्वी तानाजी पाटील यांच्या पत्नी सरिता यांचाही अपघाती मृत्यू झाला आहे. शेताकडे जात असताना त्यांना दुचाकीची धडक बसली होती. त्यात सरिता यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. दोन महिन्यांतच तानाजी पाटील यांचाही अपघाती मृत्यू झाला. पती-पत्नीच्या मृत्यूमुळे त्यांची दोन मुले पोरकी झाली..“इच्छा पूर्ण होणार, पण...” ‘बायंगी : पळायची नाही, टाळायची!’ टीव्हीएफचा पहिलाच मराठी सिनेमा, अमेय वाघ मुख्य भूमिकेत.वर्षात पाटील कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू मागील वर्षभरात पाटील कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तानाजी पाटील यांच्या आई सुंदाबाई यांचे मागील वर्षी आजारपणामुळे निधन झाले होते. यानंतर काही दिवसांत तानाजी यांच्या मोठ्या भावाची पत्नी लता दिलीप पाटील यांचे निधन झाले. त्यानंतर महिनाभरात लता यांचे पती दिलीप यांचे निधन झाले, तर दोन महिन्यांच्या कालावधीत तानाजी व त्यांच्या पत्नी सरिता यांचे अपघाती निधन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.