Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणुकीतील प्रभाग तीन-अ मध्ये स्थगित झालेले मतदान आता २० डिसेंबरला होत आहे. नगराध्यक्ष पदासह २२ जागेसाठी ५५ उमेदवारांना मतदान प्रक्रिया संपल्याने सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आता रिकामेच आहेत. .त्यामुळे आता प्रभाग तीनमधील २४६९ मतदार या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या टार्गेटवर आहेत. या प्रभागात सध्या प्रचार सुरू झाला असला तरी तो संथगतीने आहे; परंतु आणखीन काही दिवसांनी त्याला वेग येणार आहे..Kolhapur News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोल्हापूर महापालिकेची मोठी तयारी; शहरातील भटकी कुत्री सुरक्षित शेल्टरमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू.प्रभाग तीन-अ मध्ये नगरसेवक पदासाठी जनता दल, जनसुराज्य, भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या महायुतीतर्फे चैत्रा काशिनाथ गवळी व राष्ट्रवादीच्या सुजाता संतोष मांगले यांच्यात थेट लढत आहे; परंतु गवळी यांच्या उमेदवारी अर्जातील शपथ पत्रातील त्रुटीसंदर्भात अपक्ष उमेदवाराने न्यायालयात धाव घेतली होती. .अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज फेटाळून गवळी यांचा अर्ज न्यायालयाने वैध ठरवला होता; परंतु हा निकाल २३ नोव्हेंबरनंतर (ता. २४) लागल्याने आयोगाच्या सूचनेनुसार या जागेवरील २ डिसेंबरचे मतदान पुढे ढकलून ते आता २० डिसेंबरला होणार आहे. या जागेसाठीच्या मतदानानंतरच २१ डिसेंबरला सर्वच जागांचा निकाल जाहीर होणार आहे..Kolhapur News : महापालिकेची मोठी मोहीम! सीपीआर चौक ते खानविलकर पंपापर्यंत अतिक्रमणावर जेसीबी फिरली; व्यापाऱ्यांचा संताप.दरम्यान, रिंगणातील या दोन्ही उमेदवारांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. बुधवार अखेर (ता. १०) त्यांना माघारीची संधी दिली आहे. ११ डिसेंबरला चिन्हांचे वाटप होणार आहे. या प्रभागात २४६९ मतदारांसाठी तीन केंद्रे असतील. .बॅलेट व कंट्रोल असे प्रत्येकी एक मशीन केंद्रावर असेल. हा निवडणूक कार्यक्रम नाममात्र असून नगराध्यक्ष व ३-ब जागेवरील नगरसेवक पदासाठी २ डिसेंबरला १८६९ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. .आता उर्वरित एका जागेसाठी अधिकाधिक मतदान करून घेण्यासाठी शहरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते एकवटले आहेत. सर्व प्रभागातील उमेदवार व कार्यकर्ते आता रिकामेच असल्याने या जागेसाठीचा प्रचार हळूहळू वेग घेत आहे. दोन्ही उमेदवारांच्या समर्थकांनी प्रभाग पिंजून काढण्यास सुरूवात केली आहे. घर टू घर प्रचाराचे रान या प्रभागात उठणार आहे..दोन्ही आघाड्यांचे प्रमुख तळ ठोकणार आहेत. प्रत्येकाच्या संबंधातील मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रेशर पॉलीटीक्सचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी आणि मतदारांवर दबाव येण्याच्या शक्यतेने निवडणूक यंत्रणेसह पोलिस प्रशासनही सतर्क झाल्याचे सांगण्यात आले. निवडणूक यंत्रणा कामाला.प्रभाग तीनमधील एका जागेसाठी होणाऱ्या मतदानाची यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. तीन केंद्रांवर प्रत्येकी १८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असून राखीव कर्मचारीही तयार ठेवले आहेत. २० डिसेंबरच्या मतदानासाठी मशीन सील करण्यात येणार आहेत. मतदानानंतर मतदान यंत्रे यापूर्वी मतदान झालेल्या यंत्राच्या ठिकाणी ठेवायची की स्वतंत्रपणे ठेवण्याची सूचना येणार, हे आता निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर ठरणार आहे.