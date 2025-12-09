कोल्हापूर

Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार

Election Schedule Update for Gadhinglaj Ward 3-A : स्थगित मतदानानंतर प्रभाग तीन-अमध्ये पुन्हा पेटलेलं राजकीय वातावरण; उमेदवार आणि कार्यकर्ते घराघरांत जाऊन मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणुकीतील प्रभाग तीन-अ मध्ये स्थगित झालेले मतदान आता २० डिसेंबरला होत आहे. नगराध्यक्ष पदासह २२ जागेसाठी ५५ उमेदवारांना मतदान प्रक्रिया संपल्याने सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आता रिकामेच आहेत.

